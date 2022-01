Saavedra: "Esta ola es por la variante Delta, habrá otro repunte por Ómicron"

Escucha esta nota aquí

El infectólogo Juan Saavedra, quien hace seguimiento detallado del desarrollo de la pandemia en el departamento cruceño y en el país, proyectó que las personas contagiadas de coronavirus, la última semana del 2021- cuando el departamento batió récord de casos con más 24.600 afectados- recién desde este 7 de enero demandarán atención en el sistema de salud. Además, consideró que esta cuarta ola se ve afectada por la variante Delta y proyecta que habrá otro repunte de contagios debido a la variante Ómicron.



Saavedra, que es especialista en Medicina Interna y enfermedades infecciosas, estima que desde este fin de semana entre 2.400 y 4.900 pacientes desarrollarán neumonía con insuficiencia respiratoria moderada o grave. Ante este escenario, advierte que el sistema que ya está saturado no tiene la capacidad de atender a estos enfermos que maneja en sus cálculos.



Ante ello, planteó tres medidas urgentes. Una de ellas es aplicar una cuarentena rígida de al menos siete días, para frenar la curva de contagio de esta cuarta ola.



- Por las cifras de contagiados en la última semana del 2021 y según su criterio, ¿qué cantidad de pacientes necesitarán internarse por presentar complicaciones?



La semana 52, desde el 26 diciembre del 2021 hasta el 1 enero del 22, se reportaron 24.671 pacientes, un 320 % más que la semana 51.



Por ello, a partir del 7 de enero 2022, unos 2.400 a 4.900 pacientes desarrollarán neumonía complicada con insuficiencia respiratoria moderada a severa, es decir, aquellos que necesitan recibir altas dosis de oxígeno necesitaran internarse en camas de terapia intermedia y algunos de terapia intensiva.



Sin embargo, Santa Cruz no tiene disponibilidad de camas para internar a más 2.400 pacientes graves como consecuencia de la última semana epidemiológica del 2021.



- ¿Cuál es la probabilidad de tener fallecidos en los infectados de la última semana epidemiológica?



Probablemente sea el 2 al 3 %; es decir, de 490 a 740 personas.



- ¿Qué medidas se deben poner en marcha para frenar los contagios en esta ola?



Se deben implementar un plan basado en tres pilares fundamentales: Primero, declarar una cuarentena rígida de pocos días, para disminuir la alta transmisión del virus a partir de las personas infectadas. Esta medida favorecerá que el pico de esta ola tenga menos enfermos. En otras palabras, se disminuirá el colapso del sistema sanitario y se disminuirá el riesgo de tener una gran cantidad de fallecidos.



La segunda medida es de forma simultánea vacunar a 50.000 personas por día. El objetivo es vacunar en forma completa al 80 % de la población en el menor tiempo posible.



Tomando en cuenta que Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la población en Bolivia es de 11.841.955 habitantes, el 80 % corresponde a 9,5 millones. Santa Cruz tiene una población estimada de 3.363.377 habitantes, por lo tanto 2.690.701 personas deberían estar completamente vacunadas.



También se tiene que aplicar la tercera dosis al personal de salud, a los mayores de 60 años y aquellos que tengan enfermedades crónicas, puesto que son los grupos de mayor riesgo y más vulnerables.



Por último, muchos médicos y enfermeras que ya fueron vacunados se están infectando al atender a los enfermos con Covid-19, en este grupo se deben tomar acciones protectoras, con el objetivo que no tengan neumonía y sus complicaciones y terminen perdiendo la vida.



La telemedicina, es una estrategia que se debe aplicar para que personal de salud de mas de 60 años y con enfermedades crónicas atienda a los enfermos en las instituciones de salud pública y de la seguridad social. Esta medida será beneficiosa tanto para los pacientes como para el personal que estará protegido de adquirir esta enfermedad infecciosa durante el desempeño de sus funciones.



La mejor manera de que la población esté mejor preparada para la quinta ola, que recién será por la variante ómicron es alcanzar un 80% de la población completamente inmunizada incluyendo aquellos que necesitan la tercera dosis.



- ¿Qué variante predomina en esta ola?



Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2021, el virus predominante en el mundo es el Delta, con más del 96%.



La OMS también ha informado de la emergencia del virus Ómicron que fue reportado en 106 países. Probablemente el virus Ómicrón sea predominante en los próximos meses.



- ¿Las vacunas mantienen la misma eficacia frente a la variante Delta?



En general las vacunas mantienen su eficacia protectora para enfermedad severa y probablemente muestren reducción de la eficacia para enfermedad sintomática e infección.



AstraZeneca tiene una reducción de 1 a 2 veces, mientras que Sputnik V, Janssen, Moderna y Pfizer tienen una reducción de 2 a 5 veces en la neutralización de la variante Delta a través de anticuerpos, según informe de la OMS publicado en septiembre 2021.



Solo no existe información publicada la eficacia de la vacuna Sinopharm sobre el virus Delta.



- ¿Desde cuándo se conoce al virus Delta?



El 11 de mayo del 2021, la OMS incluyó en la lista de virus de preocupación ( VOC) al virus Delta al confirmarse que las mutaciones en la proteína S estaban produciendo un brote en la India en el cual se observó: aumento de la transmisibilidad, aumento de las internaciones por las complicaciones y escape inmunológico a los anticuerpos monoclonales y disminución de la eficacia de los anticuerpos neutralizantes producidos por las vacunas.



Se identificaron tres variedades del virus Delta, todos con alta capacidad de transmisión.



- ¿Se conoce cuáles fueron las causas del brote de virus Delta en la India??



Dos causas importantes: baja tasa de vacunación completa y asistencia a eventos masivos de carácter político y religioso.



- ¿Cuál es la capacidad de infección de esta variante?



Cuatro mutaciones en la proteína S, favorecen la capacidad infecciosa del virus. Se estima que una persona infectada puede transmitir la enfermedad a entre 5 a 8 personas.



En el informe de la OMS de julio 2021, comentan que la carga viral de un enfermo con Delta puede llegar a ser 1.200 veces mayor que del virus original.



- ¿Cuál es periodo de incubación de esta variante?



Existe información preliminar que el periodo de incubación es más corto. En septiembre 2021, la OMS comenta de un estudio realizado en China donde encontraron que el periodo de incubación fue de 5.8 días. Hasta la fecha no hay otras publicaciones.



- Las autoridades insisten que la variante Ómicron aún no fue detectada en el país, pero hay quienes apuntan a esta mutación para el incremento de contagios ¿Es posible que ya circule en Bolivia?



La ola actual de contagios en Santa Cruz es por la variante Delta. La próxima ola será por la variante Ómicron.



- ¿Cuál o cuáles son las causas de esta cuarta ola en Bolivia?



Son las mismas que las que ocurrieron en la India. En Bolivia existe un bajo porcentaje de la población con una vacunación completa. Según el Ministerio de Salud, hay 4.602.185 personas con esquema completo, es decir, 38,8 % de la población.



En Santa Cruz solo 1,378,849 personas tienen esquema completo, es decir, 40.9% de la población.



El otro factor es la asistencia a eventos masivos sin cumplir con las medidas sociales y de salud pública recomendadas.



Lea también Santa Cruz Alcaldía frena en seco los anuncios de Carnaval; la prioridad es luchar contra el covid-19 Santa Cruz de la Sierra no está para jolgorios, según un comunicado que fue expuesto desde la municipalidad después de que la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras anunciara las primeras 'precas' para el 22 de enero