Saavedra exige investigación sobre cobros irregulares por pruebas para detectar covid-19

El concejal Manuel 'Mamén' Saavedra (Demócratas) criticó la actitud asumida por el secretario de salud de la Alcaldía cruceña al minimizar la denuncia sobre supuestos cobros irregulares por las pruebas de antígeno nasal en el centro de salud San Carlos. Plantea una investigación para aclarar la denuncia de los vecinos.

El lunes, Saavedra acudió al centro de salud ante el llamado de los vecinos. Con recibos y testimonios, el concejal demostró el cobro de Bs 20 a la población para realizar las pruebas diagnósticas de Covid-19, cuando dicha prueba es gratuita según lo ha manifestado el propio alcalde Jhonny Fernández.

“Lamentamos la actitud del secretario de Salud que, en vez de luchar contra los cobros, los trata de justificar con explicaciones a medias. Están cobrando 20 bolivianos a quienes tienen y no tienen seguro. Acá están las pruebas, cobros, filmaciones y la explicación ambigua de la responsable del centro”, dijo el concejal.



Además, cuestionó la transparencia en el manejo de los recursos pues no se sabe a dónde se va ese dinero y exigió la gratuidad de las pruebas Covid.

“Estamos en la cuarta ola, llegarán cientos de ciudadanos y ese monto no se le puede sacar a la gente. ¿Dónde va ese dinero? Ese cobro no es correcto”, finalizó.

