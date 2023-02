Saavedra sobre el retraso en la entrega del desayuno escolar: "No hicieron las contrataciones a tiempo"

El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, observó que, en la segunda semana desde el inicio de clases, la Alcaldía cruceña no entregó la alimentación complementaria escolar, conocida como desayuno escolar, en las unidades educativas de la capital cruceña.

"Una persona que será evaluada, ¿no puede comer? No es lógico, no tiene coherencia ese argumento", criticó el concejal, en alusión a las razones planteadas por funcionarios del Ejecutivo municipal.

"Lo que pasa es que no hicieron las contrataciones a su tiempo. Han tratado de justificar esa ineficiencia, ahora, con supuestos períodos de evaluaciones", agregó el legislador.



Saavedra realizó una inspección en cuatro unidades educativas de la Pampa de la Isla, este lunes. Evidenció que no se realizaron las evaluaciones médicas anunciadas por el Ejecutivo municipal para desparasitar a los niños, no se dotó el sumplemento Velatacú ni se entregó el desayuno escolar