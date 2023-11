Sala Penal Primera vuelve a incluir a Sosa y Ribera en el proceso por el caso BRT

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso este miércoles que la exalcaldesa Angélica Sosa y el ex secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, sean nuevamente incluidos en el proceso penal por el caso BRT (Buses de Transporte Rápido).

En anterioridad, el abogado de la ex edil cruceña, Arturo Heredia, indicó que su defendida no tiene las competencias para ser procesada en el denominado caso, ya que ella no era alcaldesa en el momento en que se realizaron los hechos denunciados.