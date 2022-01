Sale a la luz nueva denuncia contra exfuncionaria por venta de ítems en la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

Aparece una nueva denuncia sobre una presunta venta de ítems en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, en la anterior gestión. Esta nueva acusación apunta a la exsecretaria del Concejo Municipal, Ana Gloria Salazar, quien deberá afrontar un nuevo proceso por presuntos hechos de corrupción dentro de la comuna cruceña, impulsado por el abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa, Joadel Bravo.

Según la denuncia formulada el 18 de este mes, todo comenzó en febrero de 2019, cuando Salazar prometió la dotación de seis ítems en la Alcaldía a cambio de la suma de $us 6.000, dinero que fue entregado por la ahora denunciante Carmiña Arenas Durán, quien reconoce que no se habían acordado las áreas ni las especificaciones de estos puestos de trabajo.

Pasado el tiempo y una vez entregado el dinero, la denunciante acude a reclamar por la no dotación de los ítems, a lo que Salazar responde que hay supuestos impedimentos para la otorgación de los cargos y, que por ese motivo la entrega no se materializaba. Entonces, Arenas pidió la devolución del dinero.

Según la denuncia, Salazar la derivó con el abogado Ever Mérida, quien en diferentes ocasiones le fue devolviendo porcentajes de dinero que alcanzaron en total $us 2.200 y Bs 550. No obstante, ante los reclamos que ella le hacía para que le devuelva todo el dinero pagado, el hombre empezó a hacerle propuestas sexuales, que ella rechazó. Los chats con dichas propuestas sexuales han sido adjuntados como pruebas por la denunciante Carmiña Arenas.

Han pasado casi dos años y ahora Arenas decidió denunciar a Ana Gloria Salazar, a quien acusa de tener "el miso modus operandi" en otras ocasiones. La denuncia es por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, concusión y contribuciones y ventajas ilegítimas.

En días pasados, el abogado de Angélica Sosa vinculó a Ana Gloria Salazar con el partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), del alcalde Jhonny Fernández. De acuerdo con lo manifestado por el letrado, Salazar ofertaba los ítems que habrían sido recibidos por dicho partido como parte de un acuerdo de gobernabilidad con Santa Cruz para Todos.

Además, Joadel Bravo presentó como testigo a mujeres que dicen haber pagado sumas de dinero a cambio de ítems. El pago se habría hecho a Ana Gloria Salazar.

Pero Salazar, exsecretaria del Concejo Municipal, no se quedó callada y respondió a dichas acusaciones mediante una carta pública. Exculpó a Jhonny Fernández sobre supuestos hechos de corrupción y afirmó que las declaraciones de testigos que presentó Joadel Bravo a la prensa son "falsas".

El propio alcalde Jhonny Fernández ha reiterado en varias ocasiones que abogados de procesados por el caso ítems fantasmas intentan desviar el curso de la investigación.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, ratificó la vigencia de un proceso en contra de Ana Gloria Salazar por el delito de estafa agravada. La acusación formal se planteó el 17 de noviembre del pasado año y se aguarda la apertura del juicio.





