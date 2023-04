Salen a la luz fotos de Camacho caminando con su suero a cuestas y denuncian que lo que ocurrió hoy "es un atentado para su vida”

“Lo pondremos a conocimiento del juez por habérsele privado la asistencia médica, poniendo en riesgo su vida y sin saber ahora si el medicamento tendrá el efecto que debe tener bajo las condiciones en la que fue trasladado y en un ambiente que no estaba esterilizado y que contaba con la presencia de varios policías, cuando en otras circunstancias no se permite que nadie de la familia lo acompañe para realizar este procedimiento médico”, dijo Martín Camacho.

“Se ha luchado como familia para que el gobernador tenga las condiciones mínimas para poder recibir el tratamiento de su patología de base . No es como colocar cualquier suero, sino que es un medicamento que tiene un manejo y un protocolo que es de conocimiento médico de régimen penitenciario”, señaló.

“Ellos (autoridades penitenciarias y de salud) dicen que no se interrumpió, pero se debe aclarar que este suero no es como cualquier otro porque no se puede desconectar en ningún momento, rompiendo el protocolo necesario y se debe acompañar solo por la enferma que ya sabe del manejo del medicamento. El Gobierno es hábil en distorsionar la verdad al decir que los hechos ocurrieron de otra manera”, lamentó.