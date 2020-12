Saludo navideño: Arzobispo recuerda que el Niño Jesús viene a traernos vida y esperanza

Escucha esta nota aquí

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, envió el tradicional saludo navideño desde la catedral cruceña, donde recordó a los fieles que en este tiempo estamos a la espera del “encuentro con el Señor que vuelve a hacerse niño pobre en Belén, para compartir nuestra condición humana y traernos la vida y la esperanza que no tienen fin”.



Este año por la pandemia y con la responsabilidad de cuidar la vida de todos, este encuentro eclesial se realizó con un número reducido de sacerdotes, religiosas, religiosos y agentes de pastoral. Asimismo esta celebración fue trasmitida por las plataformas digitales de Campanas, Diakonia.edu.bo y Radio Betania 93.7.

Gualberti recordó que el pasaje del Evangelio habla de la virgen María que, aun llevando al Hijo de Dios en su seno virginal, corre presurosa a las montañas de Judea para solidarizarse y servir a su prima Isabel que también espera a su hijo, Juan el Bautista. “Este testimonio de María es un llamado para que reconozcamos a la solidaridad y al servicio como actitudes propias de la vida cristiana”.







Las posadas navideñas impulsada por voluntarios de la Agrupación Cielo

En la oportunidad el arzobispo presentó la Encíclica “Fratelli tutti” del Papa Francisco, con la finalidad de que despierte el interés y las ganas de conocerla en las comunidades y en toda la Arquidiócesis..

Recordó lo que dice Papa Francisco, en la Encíclica “Fratelli tutti: “La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, en hacerse cargo de los demás, en cuidar la fragilidad de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas” (N.115).











Destacó que el Papa en los momentos de crisis ha buscado siempre ser un constructor de puentes y destaca que la conversión más importante es la del corazón, porque abre a la relación con el otro, señal de disponibilidad a relacionarse con Dios.

“El Papa afirma que la única solución digna para edificar una sociedad libre es dar centralidad al trabajo y a la dignidad que eso representa. El trabajo no es solo un medio para vivir, sino un camino para el desarrollo de la persona y el medio con quien desarrollar relaciones interpersonales sanas. (cf n. 162). Pero esta tarea no puede ser confiada a la lógica de mercado. La política, por el Papa, no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” (n. 177).





Celebraciones

El vicario general de la Arquidiócesis de Santa Cruz, Juan Crespo Gutiérrez, envió una misiva a los párrocos y responsables de la comunidades, en la que pide realizar las celebraciones del 24 y 31 de diciembre, no más tarde de las 20:00 de la noche.

Así mismo exhorta a los párrocos a seguir con todas la medidas de bioseguridad, especialmente en estos días que los niveles de contagio del Covid- 19 van en aumento.









Posadas navideñas

Por la Agrupación Cielo

Se iniciaron ayer en el hospital de la Caja de Caminos y en el hospital Francés. Le mostramos el cronograma:



Viernes 18- 8:00 Agencia de Empleos cerca de la Mansión

Encargada: Rosenda 76688955

Viernes 18- 9:00 Hospital Cossmil

Encargado: Marcelo 75046479

Viernes 18- 11:00 Hospital Caja Bancaria cerca de La Mansión

Encargado: Yasmany 61593697

Viernes 18- 15:00 Hospital Japonés

Encargado: Marcelo 75046479



Sábado 19- 6:00 Palmasola

Encargada: Inés 72191374

Sábado 19- 7:00 Caja Petrolera Guaracachi

Sábado 19-8:30 Hospital Plan 3000 Los Pocitos

Encargados: Rosenda 76688955 y Yasmany 61593697

Sábado 19- 15:00 Hospital Comunidad Encuentro

Encargado: Marcelo 75046479



Domingo 20 - 6:00 Con los chicos en Situación de Calle 4to Anillo Av. Beni

Encargado: Marcelo 75046479

Domingo 20-8:30 Hospital Obrero

Encargada: Jenny 60007990

Domingo 20-15:00 Hogar Teresa de Calcuta

Encargada: Ana 76620822



Lunes 21- 8:30 Hospital de Niños

Encargado: Marcelo 75046479

Lunes 21- 15:00 Hospital Virgen Milagrosa Plan 3000

Encargada: Rosenda 76688955



Martes 22- 8:30 Hospital Villa Primero de Mayo

Encargada: Rosenda 76688955

Martes 22- 9:00 Banco de Sangre

Encargado: Marcelo 75046479

Martes 22- 15:00 Hospital Caja Petrolera

Encargada: Mirian 76875249



Miércoles 23- 8:30 Hospital El Bajío

Encargada: Rosenda 76688955

Miércoles 23 - 15:00 Hospital Oncológico

Encargada: Lorena 69090549



Jueves 24 - 8:30 Hospital Caja Nacional Av. Cañoto y Maternidad Percy Boland

Encargado: Marcelo 75046479

Viernes 25- 8:00 Hospital San Juan de Dios

Encargada: Rosenda 76688955