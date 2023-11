San José de Chiquitos: Niño estuvo encadenado durante dos días antes de su rescate

El niño también brindó su testimonio sicológico ante un equipo especializado de la Defensoría, confesó que no era la primera vez que su padrastro lo encadenaba, pero defendía a su madre, al indicar que ella 'era buena' y lo trataba bien cuando no estaba su padrastro.

El menor de edad indicó que estuvo dos días encadenado y sin recibir alimentación. Contó que la violencia que sufría no era reciente, incluso señaló que creía que era maltratado porque no era hijo de su agresor.

La abogada que defiende al niño, Irma Durán, indicó a EL DEBER que, el niño también confesó que no solo él era maltratado y golpeado, sino también su madre.

Pero no son los únicos hijos de la mujer, sino que tiene otros dos, uno de cuatro años y otra de un año, ambos hijos del padrastro agresor. "El niño indicó que sus hermanos menores, que son hijos de su padrastro, no eran castigados, pero él sí, por eso él pensaba que lo encadenaba y le pegaba porque no era su hijo biológico", explicó la abogada.