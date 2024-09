San Matías acata a medias el paro cívico departamental

La Subgobernación de la Provincia Ángel Sandoval y algunos centros de comercio han cerrado sus puertas acatando el paro cívico departamental; sin embargo, instituciones del Estado y la Alcaldía Municipal, además del transporte y el comercio no lo han hecho, porque se encuentran trabajando con total normalidad, además, el paso fronterizo se encuentra transitable. Todo esto preocupa al subgobernador de la provincia Ángel Sandoval, Luis Miguel Carracedo, quién lamentó los últimos datos del Censo de población donde en vez de crecer San Matías habría disminuido. "En 12 años no ha nacido un matieño más", remarcó.





Una de las situaciones por las que no se llamó a acatar el paro es la falta de la primera autoridad moral del pueblo. Ya hace mucho tiempo que renunció el excívico y no ha llamado a reunión para su sucesión.



Esta falta de coordinación entre los cívicos habría sido el motivo para que la población no acate el paro. A esto se suma la falta de comunicación, el internet registra cortes intermitentes a diario.