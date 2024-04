San Xavier se prepara para vivir una ópera única en idioma bésiro, rescatando su cultura ancestral

Los detalles para llevar a cabo este particular evento han sido minuciosos. Eduardo Silveira contó que la iniciativa la tuvo el padre Piotr Nawrot, quién lo llamó a las 5:00 de la madrugada para proponerle la idea. “Él estaba en Polonia, me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a hacerlo. Cuando vino a Bolivia, me dio un ejemplo y me dijo que tenía carta abierta” expresó el director Silveira, quien anteriormente ha acomodado villancicos con instrumentos ancestrales.