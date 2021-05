Santa Cruz: 11.991 personas se vacunaron en un día, pero las UTI siguen saturadas

Escucha esta nota aquí

Si bien el lunes repuntó la cifra de personas vacunadas contra el Covid-19, pues 11.991 recibieron la primera dosis, en Santa Cruz las flaquezas se centran en la falta de camas en las unidades de terapia intensiva (UTI) y de recursos humanos, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez.

Tomando en cuenta los más de 2 millones de habitantes, la ciudad de Santa Cruz requiere de al menos 337 unidades de terapia intensiva, pero solo cuenta con 72.

La lupa está puesta en el Gobierno central, del que se espera tener alguna respuesta en el transcurso de la semana. Viruez también espera que se pronuncien respecto a la dotación de más vacunas para inmunizar a la población.

"Hicimos una representación escrita para que nos asignen más vacunas de las que llegaron al país, tanto de Sinopharm como de la Sputnik V, a fin de dar más cobertura a la gente mayor de 50 años", dijo el titular del Sedes y anunció que se espera habilitar otros puntos de vacunación (uno en la Fexpocruz y otros dos en universidades privadas)

Según Viruez, ayer llegaron aproximadamente 132.000 dosis anticovid; sin embargo, existen 300.000 personas mayores de 50 años en Santa Cruz, por lo que se necesitarán más dosis.



Lea también Santa Cruz Los más jóvenes empiezan a copar las terapias intensivas En algunos lugares hay pacientes de 23 años intubados. En otros, los que están entre los 21 y 50 años alcanzan el 60% del total de los pacientes internados

A decir de Viruez, otro problema es la falta de recursos humanos. El Gobierno nacional se comprometió a renovar los contratos del personal de salud eventual, y de cancelar los meses adeudados. Por su parte, la Gobernación está invirtiendo recursos económicos en la contratación de personal para fortalecer el sistema de salud.

Preocupación por la gente joven

El director del Sedes también expresó su preocupación porque cada vez más gente joven está siendo afectada por el coronavirus. “El coronavirus está afectando a la población económica productiva, una población joven, que está ingresando a nuestras unidades de terapia intensiva, donde las camas (…) están saturadas, no hay espacios en nuestras unidades de terapia intensiva", afirmó.



Aseguró que a pesar de la entrega de ocho respiradores para los domos del hospital Japonés y que se tiene comprometido siete más para fin de mes, este equipamiento no bastará si no existe el compromiso de la población para enfrentar esta pandemia.



Del mismo modo, esperan que a través de nuevas políticas se pueda fortalecer la situación en las provincias, donde más de 3.330 personas fueron vacunadas contra el coronavirus, según Viruez.





te puede interesar Edición Impresa El contagio se triplica y ahonda el drama por terapias y medicamentos El año pasado había 178 casos positivos por día y subió a 490 en la presente gestión. El Japonés no tiene espacio en sus terapias para recibir más pacientes. Lo mismo ocurre en el Hospital de Clínicas de La Paz