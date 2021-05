Santa Cruz cierra puntos de vacunación mientras que en las provincias quedan muchas dosis

Escucha esta nota aquí

Los 25 puntos de vacunación en Santa Cruz de la Sierra han ido cerrando su atención para las primeras dosis de vacunas, tomando en cuenta que las últimas 5.000 dosis de Sinopharm que quedaban disponibles ya se han utilizado, al igual que las de Sputnik V y Pfizer.

No obstante, en las provincias cruceñas quedan disponibles muchas unidades de AstraZeneca, la vacuna que llegó como parte del mecanismo Covax y que se ha ido aplicando en diversas poblaciones, especialmente en las fronterizas y otras cercanas, como parte de la estrategia de contención epidemiológica del Sedes, ante el probable ingreso de la cepa P1.

“De la Sinopharm, garantizamos las segundas dosis a los que corresponden, de la Sputnik V no se ha podido garantizar porque son dos vacunas diferentes. En cambio, como nos llegaron 100.000 dosis de Sinopharm, pudimos vacunar 50.000 personas con una primera dosis y guardamos 50.000 para la segunda”, expresó el gerente de Epidemiologia del Sedes Carlos Hurtado.

La autoridad manifestó su disgusto con el Gobierno, que anunció que la segunda dosis de la vacuna rusa puede aplicarse luego de 90 días, según un comunicado del laboratorio Gamaleya, productor de la vacuna.

Según Hurtado, las autoridades nacionales están usando este dato de la Sputnik V para tener más tiempo de conseguir nuevos lotes de vacunas.

“Este anuncio del laboratorio les cayó como anillo al dedo, ante la irresponsabilidad que cometieron, porque si me dicen ‘doctor le voy a garantizar la primera dosis, pero no la segunda’, entonces yo no aplico la primera tampoco”, expresó Hurtado.

El galeno informó de que, a partir del lunes se comenzará a vacunar en varios municipios del departamento con AstraZeneca, mientras que, en otros, como en San Ignacio de Velasco, concluyeron con éxito la campaña de inmunización con las primeras dosis de esta vacuna.

El Sedes llevó 30.000 dosis a la capital de la provincia Velasco, en la que se dispuso de cuatro puestos para personas de 18 años en adelante. Desde el lunes, la vacunación se extenderá a las comunidades, donde hay 19 puestos.

En otras poblaciones, como Camiri, se está llegando a cubrir el 100% de las dosis que se recibieron, mientras que en el municipio de Cuevo, esta semana llegó un lote de 200 vacunas AstraZeneca, la cuales ya han comenzado a ser aplicadas en personas mayores de 60 años.

Por su parte, en Concepción se está concluyendo con la vacunación a mayores de 60 años con las dosis sobrantes de Astrazeneca destinadas al personal de salud.



