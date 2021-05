Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro, las regiones que ya viven la tercera ola de Covid-19

Escucha esta nota aquí

De acuerdo a los datos estadísticos que maneja el Ministerio de Salud, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro, son los departamentos que enfrentan con mayor intensidad actualmente la tercera ola de Covid-19, según reveló hoy la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, en contacto con EL DEBER.

La autoridad considera que se deben aunar esfuerzos, y en el caso de Santa Cruz se deben ejecutar Bs 33,5 millones entregados para atender estas necesidades. "Solo con un trabajo conjunto se lograrán resultados", sostuvo.

Hidalgo dijo que todos los departamentos están en el pico de la tercera ola, pero es variable en cada región, y de acuerdo a datos estadísticos están Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, entonces, las medidas se adoptan en el eje troncal, incluido Oruro.

Acerca de la falta de oxígeno, la autoridad volvió a mencionar los recursos entregados a Santa Cruz, e indicó que los Bs 33,5 millones alcanzan para hacer gestiones y comprar oxígeno, "entonces hay presupuesto para enfrentar estas dificultades", insistió.

Sobre la tercera ola, adelantó que en las próximas horas el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas dará más información sobre las medidas que se adoptaron. Hidalgo estuvo en Santa Cruz hoy domingo para entregar medicamentos a los hospitales. Explicó que se trata de una dotación trimestral, y si se requiere un adicional deben hacer la solicitud en coordinación con el responsable de farmacia de cada hospital y se entregará como donación del Gobierno nacional.

En cuanto a la vacunación, indicó que Santa Cruz ya ha aplicado el 70% de las primeras dosis entregadas y esperan concluir antes de los 15 días. En la segunda dosis están al 33,2%. El otro lote de vacuna será un millón de dosis en junio de la marca china Sinopharm.

Consultada acerca de que se exija el certificado de vacunación, Hidalgo precisó que es voluntario, pero es necesario estar inmunizado para realizar actividad. "La persona debe estar consciente que está protegido con la dosis", reveló.



Mientras que esta semana se prevé seguir con la vacunación a los maestros, explicó que se determinó la inmunización en el área rural y urbana y dependerá de cada Sedes, porque cada entidad tiene un microplan. Entonces, deberán coordinar con las autoridades del departamento para ubicar los puntos de vacunación en cada centro de salud, para que que estén inmunizados.



¿Cuarentena rígida?

En Santa Cruz se cumple el segundo domingo en cuarentena rígida, lo mismo que en otras regiones. Consultada la viceministra sobre la cuarentena rígida para contener los contagios, afirmó que se deben establecer acciones amigables sobre las restricciones, porque la mayoría de la población tiene un trabajo diario. "Si no lleva el alimento a la casa, la familia no tiene almuerzo y desayuno, y ello expone a los integrantes al Covid y otras enfermedades, porque no se alimentan", indicó.

En este sentido, sugiere analizar las estrategias, para dar estabilidad económica al país, porque si no se da continuidad a la actividad laboral, las familias serán afectadas, "las medidas deben ser pensadas en las personas y los empleos", recomendó la autoridad.

