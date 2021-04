Santa Cruz comienza abril con 352 nuevos casos de Covid-19 y 11 fallecidos

Escucha esta nota aquí

El reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de este primer día de abril indica que Santa Cruz tiene 352 nuevos contagios de Covid-19, cifra que eleva a 97.506 el acumulado de casos.

De estos casos, 300 corresponden a Santa Cruz de la Sierra, La Guardia tiene ocho; Montero, siete; Boyuibe, seis; Porongo, San Julián y San Pedro, cuatro; El Torno, Saavedra y San Ignacio, tres; Camiri y San José, dos; Cotoca, Minero, Pailón, San Miguel, Santa Rosa y Vallegrande, uno.

Son 11 fallecidos en la jornada, ocho radicaban en Santa Cruz de la Sierra, dos en Cotoca y uno en Quirusillas, con lo que los decesos suben a 5.486.

La cifra de pacientes recuperados en las últimas 24 horas es de 342 y el total de las personas que superaron la enfermedad es 87.812. Los casos activos son 4.208.

Actualmente hay 112 pacientes en las unidades de terapia intensiva, de ellos, 69 están acoplados a un respirador artificial.

El secretario de salud de la Gobernación, Marcelo Ríos, le recordó al Gobierno de la necesidad de contar con la mayor cantidad de dosis de vacunas para Santa Cruz, por ser el departamento más golpeado por la pandemia.

La autoridad señaló que este jueves solo recibieron un lote de 82.386 dosis, las cuales solo ayudarán a la vacunación de 41.000 personas.

“El plan nacional de vacunación nos indicaba que, en abril, comenzábamos a vacunar a las personas mayores de 60 años y a la población con enfermedades de base; no lo vamos a poder cumplir, porque, evidentemente, no tenemos las vacunas suficientes. Sabemos que existe un problema a escala internacional, pero no nos queda más que exigirle al Gobierno que siga haciendo las gestiones para que podamos vacunar a los 250.000 adultos mayores que tiene el departamento”, expresó Ríos.

