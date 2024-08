Santa Cruz de la Sierra apuesta por la formación integral de los cruceños con ciclo de conferencias

“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces”. Eso decía el defensor de los derechos humanos, Marcus Garvey, cuyo lema era: One God, One Aim, One Destiny. Y, es cierto. En ese entendimiento, la Alcaldía capitalina, bajo el paraguas de la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo, impulsa la formación integral de los habitantes de Santa Cruz de la Sierra, mediante un ciclo especial de conferencias, que ingresa a su segunda tanda de sesiones desde estos días de agosto hasta septiembre.