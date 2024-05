Santa Cruz de la Sierra: ingreso al vertedero está bloqueado

Yolanda Rivero, una de las trabajadoras de aseo urbano en la capital cruceña, confirmó que se instaló un bloqueo en el ingreso al vertedero de Santa Cruz de la Sierra. La medida de presión irá a la par del paro de 72 horas anunciado por el sector.



“Se ha bloqueado porque no nos dan oída a nuestras demandas. La medida de presión se instaló después del mediodía y se mantendrá durante el paro. Eso quiere decir que no se permitirá el recojo de los residuos en la ciudad”, informó Rivero.



Sin embargo, la trabajadora aclaró que el único material que dejarán ingresar al vertedero serán los residuos de los hospitales, por ser material peligroso.



Este lunes 6 de mayo, los trabajadores ingresaron a un paro de 72 horas, ante el incumplimiento de la empresa de aseo urbano Piraí.



Rivero explicó que la extrema medida se produce porque los contratistas no cumplen con los derechos de sus obreros, así como del pago de prima, además de la cancelación de horas extras, bono de transporte y de alimentación.



Indicó que para levantar los áridos y deshierbar, desde Piraí le ofrecen herramientas que están en mal estado, lo cual dificulta el trabajo. A esto se suma que sus uniformes y botas no se han renovado.