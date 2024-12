Santa Cruz de la Sierra, una ciudad poco amigable para personas con capacidades especiales

Entre los mayores problemas de las personas con capacidades especiales, cuenta que están las barreras arquitectónicas, es decir partes que sobresalen de manera inoportuna en las edificaciones (parasoles, etc.), a menudo causantes de lesiones. Además, lamenta que las aceras estén gobernadas por el caos y los huecos, los que a menudo obligan a caminar por la calle, bajo el riesgo de accidentes de tránsito. Todo esto sin contar la vulnerabilidad frente a los robos.

Sirpa hoy es masajista formado con el apoyo de una ONG y de Semetra, pero ya no tiene la misma clientela de antes. Esto lo empuja a apostar por el arte público, es decir subir a los micros a cantar para ganarse unos pesos.

“Gracias a Dios me ayudan, de qué otro modo voy a vivir, hay que perder el miedo, vergüenza es robar, es arte público”, defiende.

Junto a otros compañeros, Sirpa está pensando ir a la feria navideña para dar masajes, igual como hacen en las Alasitas, pero admite que no es algo estable en lo económico.

Cada día, Rojas lucha con las “famosas” barreras arquitectónicas. Lamenta que la ciudad no esté trabajada ni pensada para personas con discapacidad. “Y conste que somos 30 mil registrados en Fecrupdi, pero no hay condiciones para movilizarse. Me ha pasado, incluso cuando voy a oficinas públicas en La Paz, que ni siquiera hay una rampa para subir, hasta tuve que gatear para escalar. El problema viene desde arriba, desde las mismas autoridades nacionales”, apunta.