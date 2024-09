Santa Cruz: el 59% de la superficie quemada es bosque y los incendios rebasan la ayuda desplegada

El fuego no logra ser controlado y genera nuevas emergencias en distintos municipios cruceños, donde los incendios obligan a la evacuación de familias y afectan a viviendas, cultivos y animales. A pesar de los esfuerzos desplegados, incluyendo el envío de brigadas, maquinaria pesada y apoyo aéreo, el fuego ha rebasado la capacidad de respuesta y la ayuda no llega a todas las comunidades.

Con 62 incendios activos en el país, 53 de ellos en Santa Cruz se hace difícil atender los pedidos de auxilio que llegan desde distintas zonas. Los municipios ya agotaron sus recursos y claman por más apoyo, como sucede en Ascensión de Guarayos. “El Gobierno Municipal no puede más, la gente ya está totalmente agotada, los recursos del Gobierno Municipal también están agotados, porque hasta ahora hemos enfrentado solos las emergencias, con nuestros recursos. Se han tenido que suspender las clases en el distrito de Ascensión de Guarayos y se han incrementado las Infecciones Respiratorias Agudas”, alertó el presidente del Concejo Municipal, Robert Shock.

La situación es tan grave que dirigentes comunales claman por ayuda, señalando que los recursos disponibles ya no son suficientes para hacer frente a la magnitud del desastre. “Pedimos ayuda a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y realmente hagamos un trabajo conjunto para salir de esta crisis que nos está azotando gravemente dentro de la TCO Monte Verde”, manifestó Ignacia Supepi, dirigente de la comunidad Río Blanco, donde los pobladores se han organizado para hacer frente al fuego que rodea a la comunidad.

Nancy Paime, vicepresidenta de la comunidad Santa Mónica, señala que el fuego los rodea y están en la lucha para que sus casas no sean alcanzadas por las llamas y para poner a salvo a niños y ancianos. “Muchas comunidades estamos sufriendo por los incendios, hay personas inconscientes que queman y el fuego se descontrola. Pedimos medicamentos y sueros de rehidratación para los jóvenes que están en primera línea y que están sufriendo el agotamiento. Pedimos a las autoridades departamentales y nacionales que nos tomen en cuenta y envíen mayor ayuda. Estamos tropezando porque la asistencia no es suficiente. Prácticamente estamos rodeados por el fuego y no tenemos cómo escapar”, manifestó, al aclarar que un grupo de militares llegó a la zona para apoyar a las tareas diurnas, pero se necesita más apoyo para hacer la contención durante la noche porque el fuego se reactiva a cada momento debido a los fuertes vientos.