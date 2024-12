Santa Cruz: el destino que busca cambiar la percepción de Bolivia en el mundo

La clave del éxito ha sido la colaboración público-privada, combinando recursos locales con alianzas estratégicas internacionales. "No tenemos plata", admite el representante, señalando que la creatividad ha sido esencial. Por ejemplo, se ha negociado con operadores peruanos un intercambio: mientras Santa Cruz cubre costos para mostrar su oferta turística, los peruanos harán lo mismo para promover sus destinos en Bolivia.



Además, se han abierto oportunidades de conectividad, fundamentales para el turismo. "Sin conectividad, no hay turismo", enfatiza. Una de las propuestas más prometedoras es una nueva ruta aérea entre Arequipa y Santa Cruz, que podría fortalecer el flujo turístico entre ambos países.



Este esfuerzo no solo se limita a la promoción de destinos. También se están construyendo puentes en formación y capacitación. Se prevén intercambios con el Centro de Formación Turística, Hotelera y Gastronómica de Lima, que permitirán a profesionales de ambos países adquirir conocimientos y mejorar servicios.



La colaboración entre Santa Cruz y Perú no es casual. Ha sido facilitada por figuras clave como Álvaro Barrera, un chef peruano residente en Santa Cruz, quien ha conectado a los actores bolivianos con líderes turísticos de su país. "Aplaudo la gestión del sector privado, que le pone el hombro al desarrollo", concluye.



Santa Cruz busca no solo promoverse como destino, sino cambiar la narrativa sobre Bolivia, demostrando que, con esfuerzo conjunto, es posible superar los retos históricos y posicionarse en el mapa turístico internacional.