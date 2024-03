Santa Cruz, en alerta por brote de casos de Oropouche en Pando

“Si nosotros no tenemos una contención especial de esto, podemos tener una epidemia. E stamos trabajando en la destrucción de los criaderos de mosquitos y en la fumigación ”, expresó Bilbao. Otras enfermedades

"Lo mismo sucedió con el Covid-19, a la fecha no se tienen pacientes internados por esta enfermedad causada por el virus", remarcó el director del Sedes.



Sobre el caso de sarampión de una niña de 7 años en Bermejo, que no tenía vacuna contra la enfermedad, Bilbao precisó que no se han reportado nuevos casos; sin embargo, se está intensificando la campaña de vacunación de niños en todas las fronteras con Argentina y Brasil.