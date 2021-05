Santa Cruz: En dos días se registraron 34 fallecidos por Covid-19

Escucha esta nota aquí

Por tercer día consecutivo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó más de ochocientos casos (813) en Santa Cruz. A ello se suma la impactante cifra de 34 fallecimientos a causa del virus, cifra cuantiosa que no se registraba desde el 6 de febrero cuando se dieron 30 óbitos. La jornada de ayer el sistema de registro no actualizó los decesos y esa podría ser la causa que hoy se hayan dado tantos, aunque desde el Sedes no profundizaron en el motivo.

Otro dato preocupante, tras una inspección a los 25 puntos de vacunación, es que se percibió la poca afluencia de mayores de 60 años, por lo que las autoridades de Salud instaron a acudir estos centros.



La ciudad de Santa Cruz de la Sierra concentra la mayor cantidad de los casos positivos registrados hoy, con 675, mientras que los restantes 138 se distribuyen en 25 municipios cruceños. Con estos nuevos registros el acumulado de infectados ascendió a 118.856, de los cuales 8.263 continúan activos.

“El índice en positividad es de 16%, un número alto en los últimos días, que nos muestra el ascenso de la curva. El problema es que la población no está colaborando, pese al esfuerzo de la Gobernación, que reforzó los domos y la sala de terapia intensiva”, comentó Carlos Hurtado, el gerente de Epidemiologia del Sedes.

Hurtado lamentó el fallecimiento de 34 personas este jueves, de los cuales 32 residían en la ciudad capital cruceña y dos en El Torno. Con estos nuevos datos ascendió a 5.794 el total de decesos a causa de la enfermedad.

357 pacientes se vencieron esta jornada al virus y subieron a 104.799 el total de recuperados. Sin embargo, existen 127 personas luchando por su vida internadas en las salas de terapia intensiva de los hospitales.

Las autoridades departamentales de Salud realizaron una inspección a los 25 centros de vacunación y notaron que había poca afluencia de adultos mayores, lo que se vio reflejado en el total de dosis aplicadas esta jornada, que fueron 3.500.

El gerente de Epidemiología comentó que en otras ocasiones se vacunaba a 10.000 personas por día, por lo que pidió a las personas de la tercera edad, acudir a los centros de inmunización.

Por su parte, el director del Sedes, Erwin Viruez, indicó que aún existen 140.000 personas, del grupo de 60 años, que no han recibido su primera vacuna anticovid, por lo que esta semana aún no se empezará a inmunizar a los mayores de 50 años, debido a la falta de dosis.

Viruez explicó que el grupo etario de 50 a 59 años está formado por 244.915 personas, quienes podrían recibir la vacuna la siguiente semana, cuando lleguen más dosis.