Santa Cruz, en riesgo de perder un humedal, la Laguna Claracuta

La Laguna Claracuta, ubicada en la avenida G77, se ha convertido en un basurero y corre el riesgo de dejar de ser un humedal si no se toman medidas inmediatas, así lo manifestó la concejala Lola Terrazas.

"Qué tristeza, en la penúltima sesión de nuestra legislatura 2021 observamos este tema de la laguna, pero nada ha cambiado. Nos sentimos con mucha frustración e impotencia. Pedimos a las autoridades correspondientes que, por favor, tomen cartas en el asunto", dijo Terrazas, concejala de Comunidad Autonómica, luego de visitar el lugar y llevarse una ingrata sorpresa.

Terrazas lamentó que desde la última vez que se difundieron las imágenes del lugar, el basural aumentó, al extremo de que actualmente ocupa el 40% de la superficie de ese reservorio de agua, conocido como Laguna Claracuta, ubicado por la avenida G-77, cada vez más urbanizada.

"Sabemos que esta laguna está en un proceso de reversión para el Municipio, pero qué sentido tiene revertir si cada día se entierra la laguna, se reduce su tamaño. Cuidemos esta laguna que está pidiendo auxilio, esa basura la está matando", insistió.

Hace poco, la Gobernación de Santa Cruz rescató a una familia de capibaras del lugar para mantenerlas protegidas, pero las que permanecen en la laguna están cada vez más amenazadas. Asimismo, esta semana la agrupación de bomberos voluntarios, Rescate Urbano, rescató a uno de los roedores gigantes, que tenía una herida en el hocico, de la que dijeron desconocer las causas.

Según Terrazas, ya se hizo una petición de informe para que le comuniquen el estado real de la laguna, y a grandes rasgos le respondieron que, una parte es terreno municipal y otra es privada, en proceso de reversión. "Supuestamente mientras no se revierta, no podrá hacerse algo, pero qué sentido tiene revertir si no se está actuando ahora mismo. O esperan que ya no quede nada por rescatar", cuestionó.

Para la autoridad es una lágrima la forma en que están afectando los residuos sólidos y tóxicos al humedal, sumado al problema de la avalancha de asentamientos humanos.

Terrazas recordó que hay una pausa ambiental de septiembre sobre la laguna, que el Municipio no ha hecho respetar. En ese mes, la Dirección Municipal de Medio Ambiente notificó con su equipo técnico con la resolución

