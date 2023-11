Santa Cruz está libre de incendios forestales después de cinco meses; Gobernación asegura que nunca estuvieron sobrepasados por el fuego

“ Después de 5 meses que la Gobernación viene dando respuesta inmediata y oportuna las emergencias registradas por los incendios forestales, es el primer día que no se reportan emergencias por incendios forestales” sostuvo.

Informó que más de 5 mil bomberos trabajaron en la sofocación del fuego y que fueron desplazadas 300 camionetas livianas, más de 38 maquinarias pesadas, no solo del Servicio Departamental de Caminos, sino también los propietarios de estancias.

Sobre el pedido de declaración de desastre, Rosado afirmó que nunca estuvieron sobrepasados por los incendios forestales , por lo que no correspondía hacerla.

“Nuestros técnicos explicaron que se declara desastre solo cuando ya no se tiene la capacidad para luchar contra los incendios; nunca estuvimos en esa situación. Tres días después, los hechos demuestran lo que algunos no quisieron entender; repito: hoy no hay incendios; entonces ese pedido es extemporáneo”, declaró.