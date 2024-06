Santa Cruz: falta de mantenimiento convierte parques en lugares inseguros para los niños

Ahonda la desigualdad social

“Por eso la gente prefiere irse a vivir a un condominio”, relata una mujer que tiene dos hijas y que vivía frente a una plaza, pero hace poco decidió mudarse a una urbanización cerrada donde hay parques en buenas condiciones, algo a lo que la mayoría de la población no puede acceder.



Flavia Marco, investigadora e integrante de la Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado, destaca que los parques públicos son espacios que no están ligados al consumo pero que ante la imposibilidad de utilizarlos, las familias buscan lugares privados de esparcimiento según su nivel adquisitivo y eso se convierte en un factor más estratificación social.



Sin embargo, no todos los parques y plazas visitados en este reportaje estaban en malas condiciones. Por ejemplo, el Bibosi en Motacú del Distrito Municipal 5 destaca por su buen estado. Uno de los vecinos explicó que el parque estaba descuidado, pero gracias a la presión del barrio y a decenas de cartas enviadas a la Subalcaldía, ahora tiene mantenimiento y limpieza regular.