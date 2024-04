Santa Cruz: formalizan denuncia contra asambleísta de Creemos acusada de extorsión

La víctima afirma que la asambleísta le ofreció un sueldo de aproximadamente Bs 6.400; sin embargo, una vez que ingresó a trabajar, comenzó a descontarle dinero de su salario. "Los dos primeros meses me descontaba Bs 3.000 y de ahí en adelante 700 bolivianos", detalló Vaca.



"Cuando me negué a seguir pagando, me despidieron sin ninguna notificación", agregó la víctima. Vaca asegura que intentó presentar una denuncia en la Gobernación, pero que no recibió respuesta hasta que el concejal Juan Carlos Medrano hizo público el caso.