Santa Cruz: hay 35 nuevos contagios y exhortan a autoridades locales a hacer controles

Si bien el departamento cruceño se halla en una fase de contagios por Covid-19 en la que se registran cifras -relativamente- bajas (hoy, 12 de noviembre, se reportaron 35 nuevos casos), el foco del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se centró en la presente jornada en las autoridades de los gobiernos municipales, a quienes exhortaron a hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias que eviten la propagación del virus.

Y es que el propio director del Sedes, Marcelo Ríos, expuso que hay evidencia de que la población en las calles, establecimientos, ferias o transporte público no respetan las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, es decir, no portan barbijos, no respetan el distanciamiento, entre otras observaciones.

"Los encargados de municipios deben hacer el control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y pedimos que sea una tarea de todos mantener el uso de barbijo si no queremos estar como países europeos, con toques de queda y que las fiestas de fin de año se tengan que pasar aislados", apuntó Ríos.

Para este 12 de noviembre, el Sedes reportó 35 nuevos casos positivos de Coronavirus, 22 recuperados y tres fallecidos (dos de ellos varones mayores de 60 años). Además, hay 40 personas ingresadas en terapia intensiva a causa del virus.

Ríos recomendó a la población reforzar las medidas de autocuidado como el uso del barbijo y el distanciamiento físico, tanto en lugares públicos como privados.

"Este es un repunte silencioso del virus, y ha sido una situación preocupante que se puede agravar en los siguiente días. La población en las calles, en los mercados, en locales, en el transporte público están sin barbijos", lamentó el director del Sedes.