Santa Cruz llega al 26 día de paro con una de las condiciones del cabildo cumplidas y a la espera de nuevas determinaciones

“Esperemos que se cumplan todos los pedidos del cabildo, y no solo de este, sino (también) del 30 de septiembre. Veamos qué es lo que pasa en las próximas horas”, continuó Larach.

En la misma línea, el lunes, Calvo, tácitamente, en una entrevista con un medio de comunicación televisivo, sostuvo que "no estoy aceptando nada y quiero que quede claro. En ninguna parte se dijo que el paro se terminaba en 72 horas".

“Nos cuesta entender por qué van a seguir con el paro indefinido si el Comité no ha rechazado la fecha de 2024. Qué va a pasar con las familias que no tienen un sueldo fijo, para ellos es cómodo parar, pero tienen que pensar en las otras familias que dependen de su trabajo diario. La pelea no es entre nosotros, la pelea es con el Gobierno nacional”, dijo el dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero.