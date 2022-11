Santa Cruz llega al día 23 de paro indefinido con hechos de violencia y la fecha del censo ya fijada por el Gobierno

Estos hechos tuvieron lugar tras una marcha de grupos afines al MAS, que a la cabeza de jóvenes encapuchados sembraron caos y generaron amagues de enfrentamiento a su paso por el centro de la ciudad. Esta protesta se realizó el viernes, partió del parque Urbano, siguió por la avenida Irala y llegó hasta el segundo anillo y Escuadrón Velasco. No fue hasta el éste último punto cuando se dieron los enfrentamientos, entre quienes apoyan el paro indefinido, y los marchistas seguidores del partido de Gobierno.

Sin embargo, los hechos registrados el viernes no han sido los únicos. El sábado denunciaron represión de efectivos policiales contra vecinos de la zona del tercer anillo y avenida Tres Pasos Al frente, que se negaban a cederles el paso.

“ Tenemos un cabildo para hacer llegar la información para que decidamos entre todos. Pero el paro no para. La pantomima que hizo el presidente es cualquier cosa menos lo que todos estamos buscando. Sería injusto que levantemos el paro”, dijo.

"A mí no me convence nada de que Arce vaya a cumplir. Por el contrario, esto fortalece más al pueblo, porque no va a aceptar una mentira más”, sostuvo.