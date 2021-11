Santa Cruz: los infectados aumentaron a más de 500 por día y cuatro municipios se van a declarar en desastre

Escucha esta nota aquí

El ascenso sostenido de casos positivos de Covid-19 enciende las alarmas en el departamento de Santa Cruz. Un día después de declararse alerta roja sanitaria, Jorge Quiroz, director de la Red Urbana de Salud, afirmó que el promedio de infectados es más de 500 nuevos casos por día.

La autoridad expresó su preocupación por la acelerada propagación del virus en la población y por la cantidad de fallecidos, que en su mayoría son personas que no recibieron ninguna dosis de las vacunas que se aplican en el país. “El 90% de los óbitos son de pacientes que no recibieron la vacunación contra el Covid-19 o que solo recibieron una dosis y no completaron el esquema”, afirmó.

Agregó que la cuarta ola también incrementó la atención en los centros hospitalarios de la capital cruceña donde las camas de unidades de terapias intensivas y de terapia intermedias están siendo ocupadas con más frecuencia cada 24 horas. “La ocupación en nuestras salas se ha incrementado considerablemente al 100%”, precisó.

Quiroz también hizo un llamado a las personas que recibieron las dos vacunas para que mantengan los cuidados porque la inmunización no es del 100%. Pidió a la población no confiarse y mantener las medidas de bioseguridad y a los que aún no han recibido ninguna dosis apersonarse a los 33 puntos de vacunación habilitados en la ciudad y a los 200 que hay en las provincias.

Destacó el avance de la vacunación en el grupo etáreo de 12 a 15 años, que ha avanzado de forma favorable, logrando ya la inmunización a más de 90.000 menores de edad de los 390.000 que es la meta total de dicha población. “A la fecha se tiene un 18% de vacunados con primera dosis en el grupo de 16 a 17 años, mientras que un 25% con primera dosis de 12 a 15 años”, indicó.

Sobre la posible declaratoria de emergencia sanitaria departamental, Quiroz no descartó que se ejecute en los próximos días porque, según la autoridad, hay 20 municipios que están con alto riesgo debido al aumento de casos.

Entre las poblaciones afectadas mencionó a Vallegrande, Cuevo, Lagunillas y Boyuibe, que están en proceso de su declaratoria de zona de desastre por el aumento de infectados por el coronavirus.

Una vez declarada la emergencia sanitaria en Santa Cruz, Fernando Pacheco, secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, afirmó que se debe llamar a una reunión del COED para activar nuevas medidas restrictivas para intentar frenar la cadena de contagio en todo el departamento.

En el siguiente cuadro se ve cómo ha evolucionado la curva del covid hasta la semana epidemiológica actual (semana 46), en la cual se ha detectado hasta 3.024 contagios. La peor semana de este año fue la número 20, correspondiente a la tercera ola, cuando se registraron 5.880 casos de covid.