Santa Cruz pagará $us 324,89 millones por el aseo de la ciudad y $us 270,82 millones por el entierro sanitario de la basura en los próximos 8 años

El servicio de aseo urbano fue adjudicado por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante licitación pública, a la Asociación Accidental Santa Cruz 2022, por un monto total -para ocho años- de $us 185.819.818,53 en el sector A y, por $us 139.076.072,52, en el sector B. Es decir que, para el servicio en toda la ciudad, en los siguientes ocho años, el monto que pagará la ciudad asciende a $us 324.895.891,05.

La Asociación Accidental Valoris fue adjudicada, por un monto total para los próximos ocho años de Bs 270.821.669,68, para el servicio de tratamiento de residuos sólidos.

De acuerdo con el gerente de Operaciones de Emacruz, Ricardo Oviedo, que fue entrevistado por EL DEBER Radio, la adjudicación de este contrato se efectuó dentro de los plazos establecidos.

No obstante, el concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén' Saavedra, observó que se hubiera adjudicado el "contrato más grande de los municipios del país" el 3 de marzo, justamente después de Carnaval y antes del paro cívico. "Pareciera que lo hicieron entre gallos y medianoche. No le avisaron a nadie (...) deberían anunciarlo", reclamó, mientras explicaba que el cronograma establecía que el plazo para la adjudicación vence el 9 de marzo. Aquello, puede corroborarse en el Sicoes, que publica la ficha del proceso de contratación.









Durante la entrevista en EL DEBER Radio, Oviedo recordó que la anterior licitación fue anulada debido a la falta de boleta de garantía, pues se había optado por la retención mensual de 7% de la planilla. Sin embargo, al ser observado como desventajoso para la ciudad, el alcalde Jhonny Fernández había tomado la decisión de anular el contrato. En esta nueva licitación ya se cuenta con una boleta de garantía por el monto final, dijo.



José Alberti, concejal por Comunidad Autonómica (C-A), expresó su beneplácito con respecto al cumplimiento de la boleta de garantía, que fue una observación propuesta por su bancada; señaló a EL DEBER Radio que existe una cierta tranquilidad, puesto que se resguarda al municipio en el caso del incumplimiento de la empresa.



El gerente de Operaciones de Emacruz informó que las firmas adjudicadas tienen planes de inversión: $us 15 millones para el Sector A, $us 12 millones para el sector B y $us 3 millones para el relleno sanitario. Estas deberán hacerse efectivas en maquinarias, contenedores, eco- nuevoestaciones y compactadoras, por ejemplo.



Alberti se comprometió, como concejal, a vigilar que los planes de inversión, social y de mitigación, además de la propuesta de innovación se cumplan. Hizo hincapié en que debe haber una compensación para los vecinos del vertedero ubicado en San Miguel de Los Junos (Distrito Municipal 14), donde, afirma, existe un impacto ambiental.

En ese sentido, anunció que exigirán una auditoría ambiental para determinar en qué condiciones el actual operador -Vega Solvi- está dejando ese nuevo vertedero después de tres años de funcionamiento. Por otro lado, también se ocupará de poner sobre la mesa el impacto ambiental del anterior vertedero municipal, de Normandía.

SOBRE LAS EMPRESAS ADJUDICADAS



En otro punto, Oviedo indicó que la Asociación Accidental Santa Cruz 2022 está compuesta por las empresas colombianas Promocali, Ser Ambiental y Promovalle, además de la chilena Dimensión. Esta última, de acuerdo con la documentación presentada a la licitación y citada por Oviedo, tiene el 33% del paquete accionario, mientras que el resto está repartido entre las compañías colombianas.

Sobre la Asociación Accidental Valoris, Oviedo señaló que está compuesta por la brasileña Engenheria Sanitaria y Contrucoes Ltda. y Boliservice Servicios y Limpieza S.A., que es boliviana.



El concejal Saavedra, por su parte, expresó que ha recibido diversas denuncias sobre supuestos direccionamientos para favorecer a las ahora adjudicadas, por lo que ya ha iniciado investigaciones y pedido de informes. Como ejemplo, se refirió al corte de pasto y a la puntuación asignada a ese ítem, lo que había sido descartado como un favorecimiento, por Emacruz, en semanas anteriores.

El legislador aseveró que continuará fiscalizando y que la siguiente semana tendrá novedades algunas otras supuestas irregularidades relacionadas con el precio del servicio.



Alberti espera que el contrato del aseo urbano de la ciudad llegue al Concejo para ser aprobado, antes de su firma; para ello deberá ser promulgada la modificación a la Ley de Contratos, que ya fue aprobada en el Concejo. Saavedra es pesimista, no cree que lleguen a analizar este contrato aún.











