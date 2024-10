Santa Cruz queda sin atención en hospitales públicos por paro de trabajadores y médicos

Desde este martes 15 hasta el viernes, 18 de octubre, los hospitales y centros de salud públicos de Santa Cruz no atenderán a los pacientes debido a un paro convocado por el sector salud en reclamo del pago de sueldos atrasados. Los trabajadores y médicos exigen el salario correspondiente a septiembre, además de condiciones básicas para desarrollar su labor. El paro comenzó este martes con la protesta de 48 horas organizada por la Federación Sindical de Trabajadores de Salud para el martes y miércoles. Luego, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (Fesirmes) tomará la posta, paralizando la atención el jueves y viernes. “Nos prometieron el pago hasta el 10 de octubre, pero seguimos esperando. Nos deben en los tres niveles de atención, tanto la Alcaldía como la Gobernación”, reclamó Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores de salud.

El dirigente señaló que otros sectores ya recibieron sus salarios, pero el personal de salud sigue esperando. “No pedimos privilegios, solo que nos paguen lo que nos corresponde, el banco no espera”, añadió.



Evert Patiño, secretario de Conflictos del Fesirmes, advirtió sobre la falta de insumos y medicamentos en los hospitales. “Más del 20% de los medicamentos esenciales no están disponibles, incluyendo insulina y antihipertensivos. Así no podemos trabajar”, denunció.