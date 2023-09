Santa Cruz recibe su mes aniversario con falta de liderazgo político, pero con civismo y tamborita

Para el abogado constitucionalista y analista José Luis Santistevan, Santa Cruz tiene su modelo de desarrollo productivo que no es algo material, sino un intangible que está “inmerso en el espíritu de los cruceños”. S u 'emprendedurismo' y su liderazgo institucional los describe como “enjambre” o “telaraña”, porque se va tejiendo entre varios actores, a diferencia del liderazgo “rebaño” , como describe al de las organizaciones sociales, que siguen un mandato. El acceso a recursos naturales renovables y la riqueza de estos, es otro de los aspectos positivos que detalla.

Pero también se refiere al centralismo como un aspecto negativo, porque no permite el desarrollo económico cruceño, ya que es el Gobierno nacional el que debe autorizar, por ejemplo, cupos para las exportaciones y para el combustible, pero también el uso de la biotecnología para la producción agrícola. De manera que el sector empresarial se encuentra con barreras centralistas “que no le dejan estructurarse en libertad”.

Santistevan reconoce el liderazgo institucional, pero echa en falta el político. Sostiene que no se están preparando líderes políticos con alcance nacional. Indica que para terminar con problemas, como el narcotráfico y la corrupción, hace falta tomar el poder, pero para ello es necesario que los líderes políticos cruceños conquisten los otros ocho departamentos, porque el país es uno solo. Por eso no cree en liderazgos radicales y cuestiona que los líderes que existen vean las elecciones nacionales como si fueran locales.

Cuestiona que, en el ámbito municipal, por ejemplo, una gestión hubiera construido el sistema BRT sin una planificación seria, y que la siguiente administración lo destruya “para satisfacción de su nicho electoral”. O que, en el departamental, pese a que la carretera Buena Vista-Las Cruces está en agenda hace una década, recién hace un año se hubiera identificado el impacto ambiental. Pedraza señala que no existe un plan articulado de la Gobernación y los municipios para proteger el bosque y el agua.

En el aspecto social, Pedraza se refiere al proceso migratorio de Santa Cruz, que no es ajeno a lo que ocurre en otras sociedades del mundo. Sin embargo, sostiene que es necesario que se asimile el proceso y que sea regulado desde el sector público. Afirma que no se puede frenar el proceso migratorio, pero que se deben preservar los recursos naturales, cuidar el patrimonio natural y el cultural. Señala que la migración es un proceso normal, que no debe ser satanizado.