Santa Cruz recibió 31% de los ítems que solicitó y escolares van retornando a las aulas

Tras las protestas de padres de familia, el Ministerio de Educación entregó 625 ítems, que apenas representan el 31% de los que se necesitan, toda vez que el magisterio solicitó unos 2.000 para cubrir la demanda en las unidades educativas. Entre tanto, algunas escuelas fiscales y privadas van volviendo a las aulas.



Respecto a los ítems, la Dirección Departamental de Educación (DDE) informó que Santa Cruz recibió 60.000 horas de clases para los 53 distritos educativos. La cifra es considerada insuficiente por los maestros, quienes anunciaron un ampliado para este jueves, donde analizarán medidas de presión.



El titular de la DDE, Eliseo Huayllani, remarcó que la distribución de los ítems responde a un diagnóstico técnico de cada distrito y destacó que se los entregó a inicios de la gestión educativa.



Asimismo, añadió que en el país se entregaron 2.500 cargos, mientras que en 2021 fueron 1.500.



En contrapartida, el dirigente del magisterio urbano, Lorenzo Chávez, insistió en que la cantidad no cubre las necesidades de las escuelas y los padres de familia tendrán que seguir solventando el sueldo de maestros para que sus hijos no se perjudiquen.



La misma posición tiene el magisterio rural. El representante del sector, Freddy Terrazas, señaló que esa cantidad es insuficiente.



Retorno a las aulas



Las autoridades analizarán a fin de mes el cambio de modalidad, pero hay unidades educativas que han anticipado el retorno a las clases presenciales.



Desde la DDE informaron que son siete las unidades educativas que solicitaron el retorno a aulas, ante la desescalada de casos de coronavirus.



Este es el caso del colegio particular Saint George que fijó un protocolo, que establece el control de medidas de bioseguridad, principalmente el uso de barbijo y distanciamiento social en el ingreso y espacios internos. Además, se dividieron grupos para el almuerzo.



Para este cambio de modalidad, de distancia a presencial, los padres de familia firmaron un consentimiento informado.



El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo que en las ciudades capitales donde se aplica la modalidad a distancia, hay colegios particulares que solicitaron autorización para las clases presenciales, porque cumplen con las condiciones de bioseguridad e infraestructura establecidas en la resolución biministerial 04-2021.



Las autoridades educativas, de salud y padres de familia de establecimientos fiscales de la capital cruceña acordaron que el mes de febrero las clases sean virtuales, pero en los próximos días se volverán a reunir para evaluar un cambio a la semipresencialidad o presencialidad.



En la unidad educativa de convenio Hermanos Cavanis, la directora Ingrid Guzmán señaló que en el colegio tienen planificado retornar a clases presenciales en marzo, por lo que aprobaron un protocolo de bioseguridad, que establece cámaras de desinfección en el ingreso, uso obligatorio de barbijo y de desinfectante.



Además, se acordó que cada estudiante lleve su ración seca, para evitar concentraciones en el recreo para comprar insumos.



Tropiezo con cómputos



En la primera semana de clases se tropezó con la falta de funcionamiento de las salas de cómputo en los módulos educativos y la poca capacidad que tiene la conexión a internet. Estos espacios son para los estudiantes que no cuentan con dispositivos móviles o computadoras ni megas para seguir la modalidad a distancia, con las clases virtuales.



En la unidad educativa Gastón Guillaux, turno tarde, la representante de la junta escolar, Sheila Rivadeneira, confirmó que el centro de cómputo todavía no está funcionando, pero esperan que opere desde este martes para que los estudiantes no pierdan sus clases a distancia. “La primera semana de clases permitirá a los maestros determinar quiénes no están ingresando a la plataforma educativa”, remarcó Rivadeneira.



Lo mismo ocurre en la unidad educativa Hermanos Cavanis, donde tampoco funciona la sala de computación. La directora explicó que los maestros, en coordinación con los padres de familia, definirán cuántos son los estudiantes que necesitan pasar clases virtuales desde los ordenadores del colegio.



En este establecimiento es el segundo año que se habilita ese espacio. El 2021 fueron diez los estudiantes que accedieron al servicio, que se dotó en coordinación con los padres de familia.



Los beneficiados fueron estudiantes que no contaban con un dispositivo móvil y los que no tenían acceso a internet. Durante la primera semana de clases en este año solo tres alumnos solicitaron acceder al servicio, pero esperan que se forme un grupo con diez o 15 escolares.



La municipalidad había comprometido que los centros de cómputo empiecen a funcionar desde el primer día de clases, pero muchos están en proceso de habilitación.



Un caso especial es el centro que funciona en la unidad educativa John F. Kennedy, donde lograron arrancar desde el primer día de clases, aunque todavía están evaluando la lista de los que necesitan una computadora. Hasta el momento son dos los estudiantes que usan el servicio.



El director del módulo John F. Kennedy, Herbet Alcón, explicó que se está preparando la lista de estudiantes que accederán a las computadoras. Este trabajo lo realizan la junta escolar y los maestros en coordinación con la Alcaldía cruceña.



La sala de cómputo de este colegio es para cinco estudiantes, pues denuncian que el internet no abastece para más dispositivos. El pasado jueves dos estudiantes ocupaban las computadoras Quipus. Eran de distintos cursos y estaban siendo monitoreados por la regenta del establecimiento, quien confirmó que cuando asisten cinco estudiantes el internet se satura y se corta.



Alcón explicó que este espacio funciona desde el año pasado y esperan atender la mayor cantidad posible de solicitudes porque el 2021 la deserción escolar en el centro llegó al 5 estudiantes por curso y se cree que se debió a la falta de dispositivos.



Por su parte, las autoridades municipales indicaron que el año pasado entregaron un promedio de 20 computadoras por módulo educativo para la instalación de los centros de cómputo, los mismos que debían funcionar desde el primer día de clases. Además, confirmaron la renovación del servicio de internet para esta gestión. Incluso, el alcalde Jhonny Fernández remarcó que se ampliará el servicio a todas las unidades educativas.



Deficiencias de internet



El director de la unidad educativa John F. Kennedy señaló que el internet dotado por la municipalidad no abastece la demanda y el año pasado la interrupción obligó a suspender las clases por más de un mes.



El director espera que las autoridades subsanen el problema, porque de lo contrario no podrán atender ni siquiera a los estudiantes que requieran la conexión.



A su vez, la directora de la unidad educativa Hermanos Cavanis lamentó que, pese a las solicitudes que se hizo a la Alcaldía, no se logró que instalen internet, por lo que este servicio es cubierto por los padres de familia.



El director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz, dijo que el internet debe abastecer a unas 20 computadoras por unidad educativa, incluso debería alcanzar para los que tengan dispositivos y no cuenten con internet en casa.



El concejal Manuel Saavedra presentó un proyecto de ley para dotar de internet gratuito a los estudiantes de 492 unidades educativas.



