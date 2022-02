Santa Cruz registra 239 nuevos infectados por covid-19 y un índice de positividad del 11%

Escucha esta nota aquí

En el cierre de una nueva semana epidemiológica, Santa Cruz registró 239 nuevos casos positivos de Covid-19, en una jornada en donde los laboratorios que detectan al virus trabajan al mínimo de su capacidad, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, señaló que un total de 235 casos positivos corresponden a la capital cruceña, mientras que los cuatro casos restantes se reparten -de a uno- entre los municipios de La Guardia, San José de Chiquitos, San Rafael y Vallegrande.

Este sábado, 12 de febrero, se registró también un 11% de positividad, es decir, de cada 100 pruebas de diagnóstico realizadas 11 dieron positivo, cifra que es alentadora tomando en cuenta semanas anteriores.

Hurtado resaltó que el aparente control de la cuarta ola también se refleja en que se reportaron 1.963 menos contagios que la semana anterior, al igual que 70 fallecimientos menos en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, el coronavirus no deja de afectar a las familias cruceñas y en la presente jornada se cobró la vida de cinco personas, cuatro de ellas mayores de 60 años. Cuatro no tenían un esquema de vacunación completo para hacer frente a la enfermedad.

En la rueda de prensa, Hurtado resaltó la importancia de no dejar de vacunarse y asistir a los puntos de inmunización dispuestos por el Gobierno departamental. Este sábado, 1.227 personas recibieron algunas de las dosis anticovid que dispone el Sedes; el 57% de los beneficiarios fueron menores entre 5 y 17 años, cifra que se torna un aliciente para el retorno a clases en los colegios del departamento.

"Llamamos a la reflexión de los grupos mayores de 50 años que cada día fallecen y fallecen sin vacunas. Pasamos de tener un promedio de 5.000 contagios por día a registrar una media de no más de 200 casos por día", recalcó la autoridad.

Para este domingo, las vacunas contra el covid-19 estarán disponibles en la Caja Petrolera de Salud de la calle Rafael Peña (centro de la ciudad) y en el puesto móvil que llegará hasta el Mercado Primavera (quinto anillo, atrás del aeropuerto El Trompillo).

