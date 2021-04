Santa Cruz se acerca a los 100.000 casos, el Sedes reitera que la nueva cepa solo se puede evitar manteniendo las medidas de bioseguridad

Escucha esta nota aquí

El secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, Marcelo Ríos, brindó el reporte diario de los casos de Covid-19 en el departamento, en los que se indica que Santa Cruz tiene 511 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo que acumula 99.758 casos desde que comenzó la pandemia el 10 de marzo de 2020.

De estos 511 casos, 442 corresponden a Santa Cruz de la Sierra, La Guardia tiene 10; Montero, nueve; Porongo, ocho; Charagua, cinco; Comarapa, El Torno, San Javier, San José y Santa Rosa, cuatro; Camiri, y Cuevo, tres; Postrervalle y San Julián, dos; Boyuibe, Colpa Bélgica, Concepción, Cuatro Cañadas, Fernández Alonso, San Ignacio y San Ramón, uno.

En la jornada se tuvo que lamentar la muerte de tres personas mayores de 60 años, con los que ya suman 5.505 los decesos por coronavirus en el departamento.

El reporte también da cuenta de 391 personas recuperadas, que alcanzan un total de 89.527. Los casos activos en la actualidad son 4.726.

En las diferentes camas hospitalarias del departamento hay 105 pacientes en terapia intensiva, con las que se tiene una saturación del 100% en el sector público y similar situación en la seguridad social.

“Estos 511 casos nos deben llamar a la reflexión a todos, porque se mantiene lo que hemos anunciado, desde el punto de vista epidemiológico: una epidemia de mediana magnitud con una transmisión sostenida en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, producto del relajamiento de las medidas de bioseguridad”, expresó Ríos

“Necesitamos que la población siga manteniendo las medidas, las mismas que venimos mencionando hace más de un año. La posibilidad de que una nueva variante del Covid circule por Santa Cruz solamente se puede evitar con el uso permanente de las medidas de bioseguridad”, añadió.

Ríos lamentó que llevemos siete días de abril sin que se pueda iniciar la vacunación a los adultos mayores. “Esperemos recibir la dotación de vacunas por parte del Ministerio de Salud en los próximos días para poder disminuir la letalidad por Covid-19 en Santa Cruz”.

La autoridad admitió que la situación es dramática a escala internacional en el avance de la pandemia y recordó que la gestión para las vacunas le corresponde a cada país. “La salud internacional tiene muchas aristas, actualmente hay una crisis globalizada, los hospitales y los cementerios han tenido una cobertura inmensa por tantos enfermos y fallecidos. Esta enfermedad no distingue situaciones económicas ni sociales, solamente identifica a aquellos que no se cuidan, a aquellos que no cumplen las medidas de bioseguridad. Por eso necesitamos que el país no pierda la visión para poder darle a la población lo que necesita”, finalizó.

