Santa Cruz se encamina al día 32 de paro: Calvo pide a los diputados estar vigilantes y plantea revisar "qué hacer con un Gobierno que no nos quiere"

"Quiero pedirles a nuestros diputados a que estén vigilantes, que no vaya a ser una trampa más, como están acostumbrados (los del partido del MAS) y quieran tomar decisiones entre ellos en contubernio. Nosotros le dimos el voto de confianza a ustedes porque no creemos en esos diputados que no representan a los cruceños, quédense vigilantes", expresó Calvo.

"Señor presidente, Santa Cruz es fuerte y firme, pero no juegue con nosotros. Hemos tomado una decisión de revisar qué hacemos los cruceños en un país (Gobierno) que no nos quiere, con gobernadores que verdaderamente odian y no quieren que sigamos siendo el pilar fundamental de Bolivia por un gobierno que solo saca y no le da a su gente", aseveró.