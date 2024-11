Santa Cruz se llena de villancicos con espectáculos en cuatro puntos de la ciudad

El encendido de luces abrirá la temporada navideña

El domingo 1 de diciembre, la Plaza 24 de Septiembre se transformará en la Plaza de los Sueños. Este evento marcará el inicio de las festividades navideñas con un espectáculo de luces, música y decoraciones a cargo del artista Rodolfo Pinto.



Treinta músicos del Ensamble de la Orquesta Filarmónica, dirigidos por Airton Herrera, interpretarán villancicos icónicos como All I Want for Christmas Is You y Noche de Paz. Las voces de Karina Troiano y Lizzet Aguilera darán vida a este recital de 45 minutos.



Fecha: domingo 1 de diciembre

Hora: 19:30