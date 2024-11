Santa Cruz se moviliza este martes con un “anillazo” contra la crisis económica

“El pueblo no puede seguir soportando esta situación. Nos afecta a todos, sin importar color político. Es momento de que el Gobierno escuche y tome medidas concretas”, señaló.

Exigen soluciones inmediatas

Entre las principales demandas están el abastecimiento de diésel, una política económica efectiva para garantizar divisas y frenar el alza de productos básicos. Cuéllar criticó al Gobierno por no cumplir con acuerdos firmados para solucionar la crisis del combustible.



“El convenio de importación libre de combustible fue solo una farsa. El sector productivo no puede hacerlo porque carece de la logística necesaria, algo que solo YPFB puede garantizar. El Gobierno no está ofreciendo soluciones reales”, afirmó el rector.



Además, señaló que la falta de divisas y la ausencia de una política de diversificación productiva están dejando al país en una situación insostenible. “No hay exportaciones y estamos viendo un encarecimiento constante de los productos de primera necesidad. El Gobierno está más enfocado en luchas políticas internas que en resolver la crisis económica”, sostuvo.