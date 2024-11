Santa Cruz suma tres días sin atención en hospitales en esta semana

La crisis en el sistema de salud continúa en Santa Cruz. Este miércoles se cumple el tercer día sin atención en hospitales, debido a los paros convocados por los médicos de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y la Federación Sindical de Trabajadores de Salud. Ambas medidas exigen el pago de los salarios de octubre, que aún no han sido cancelados.



Aunque los reclamos coinciden, las protestas tienen diferentes alcances. El paro de 48 horas de Fesirmes, que terminó ayer martes, se limitó al municipio de Santa Cruz de la Sierra. En contraste, el paro de cuatro días iniciado el martes por los trabajadores de salud afecta a todo el departamento, interrumpiendo la atención en centros de salud y hospitales de primer, segundo y tercer nivel.



El secretario ejecutivo de los trabajadores de salud, Robert Hurtado, cuestionó el incumplimiento de la Alcaldía, que había prometido pagar los salarios a más tardar el 10 de cada mes. “Le pedimos al alcalde que priorice la cancelación mensual de los sueldos al sector salud”, señaló Hurtado.



En la misma línea, Evert Patiño, secretario de Conflictos de Fesirmes, lamentó que, cada mes, el sector salud debe adoptar medidas de presión por la ineficiencia del Ejecutivo Municipal.



“No hay liquidez, no hay dinero para cancelar los sueldos. Más del 50% del personal no ha recibido su salario”, afirmó Patiño, quien también anunció que las medidas de presión podrían radicalizarse desde la próxima semana.