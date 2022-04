Santa Cruz tendrá un clima templado y sin probabilidad de lluvias este fin de semana

Escucha esta nota aquí

Según el reporte del Sistema de Información y Comunicación (SIC) de la Gobernación cruceña, este fin de semana se registrará un clima templado en todo el departamento, con vientos moderados de dirección norte.

Rossío Medina, vocera del SIC, informó que el frío que se siente en el departamento se quedará hasta el fin de semana, pero con menor intensidad y sin probabilidad de lluvias.

Además, el sábado por la tarde los vientos cambiarán a dirección norte con cielos poco nublados, influyendo en un ascenso de las temperaturas máximas.

De acuerdo a los datos, se esperan mínimas de 7º C y máximas de 19º C para la zona de los Valles cruceños, mínimas de 14º C y máximas de 29º C para la zona de la Chiquitania, y para el resto de las provincias se pronostican mínimas de 14° C y máximas de 27° C, definiendo un fin de semana de frío a templado.

Mientras que, para la próxima semana, Medina indicó que los vientos se mantienen de dirección norte y las ráfagas alcanzarán los 70 km/h en la provincia Cordillera y 60 km/h en la provincia Andrés Ibáñez, especialmente el jueves 4 de abril.

Señaló que se prevé un cielo poco nublado sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas a registrar serán mínimas de 13º C y máximas de 24º C para la zona de los Valles Cruceños, mientras que para la zona de la Chiquitania habrá mínimas de 22º C y máximas de 33º C.

Para el resto de las provincias se prevé mínimas de 21° C y máximas de 31° C, definiendo así un clima cálido para la semana.