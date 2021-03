Santa Cruz tiene 523 nuevos positivos, el Sedes pide no generar zozobra acerca de la supuesta presencia de la variante brasileña

Escucha esta nota aquí

Santa Cruz registra 523 nuevos positivos de Covid-19, de acuerdo con el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), cuyo director, Marcelo Ríos, llamó la atención sobre esta cifra al afirmar se trata de un ascenso que vuelve a demostrar que estamos experimentando una pandemia de mediana magnitud.

Con esta cifra, el departamento alcanza los 96.756 casos desde que comenzó la pandemia hace 385 días a la región.

Del total de nuevos contagios de este día, 450 corresponden a Santa Cruz de la Sierra; La Guardia, 13; El Torno y Montero, 11; San Ignacio, 10; Saavedra, Samaipata y Warnes, cuatro; Cuevo, Gutiérrez, San Ramón, dos; Cabezas, Camiri, Charagua, Cuatro Cañadas, Fernández Alonso, Porongo, San José, San Julián, Vallegrande y Yapacaní, un caso.

Las dos buenas noticias de la jornada son que no hubo muertos registrados y que hay 425 personas recuperadas, con las que suman 87.024 las que han logrado superar la enfermedad.

Por otra parte, Ríos indica que se mantienen 105 en las unidades de terapia intensiva.

“Debemos continuar con los controles. Las actividades de frontera con la vigilancia epidemiológica, que se vienen efectuando desde la semana pasada, nos está dando muy buenos resultados, especialmente, sobre el aspecto del avance de la contención”, explicó Ríos, que añadió que van más de 2.000 dosis de la vacuna aplicadas en las poblaciones fronterizas.

La autoridad pidió que no se genere zozobra en la población, a propósito de las versiones que circulan acerca de la variante brasileña del Covid-19 en el departamento.

“Actualmente, nadie puede certificar la presencia de esta variante, porque no tenemos la capacidad de la genotipificación. Se está actuando por la cercanía y porque no hay restricción en las fronteras, no tenemos ningún reporte oficial de ningún establecimiento que nos hubiera reportado esta situación”, afirmó.

Ríos agregó que han solicitado a la Alcaldía la información que se ha dado a la opinión pública acerca de un supuesto caso en la capital cruceña, que llegó desde Brasil.

“Lo único que sabemos es de un establecimiento de salud privado, que tiene este caso, aparentemente, pero la investigación sigue en curso a cargo del personal de Salud para poder dar certidumbre de la información. Insistimos, por el momento, no se puede certificar la presencia de una variante, cualquier información que se tenga la daremos oportunamente”, acotó el galeno.

