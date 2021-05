Santa Cruz tiene 6,5% de su población vacunada; pide más dosis para ampliar

Escucha esta nota aquí

El departamento de Santa Cruz inicia el quinto mes del año con una cobertura de vacunación contra coronavirus del 6,5% del total de su población beneficiaria, de acuerdo al Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El secretario departamental de Salud, Marcelo Ríos, indicó que a la fecha se aplicaron 130.000 primeras dosis en el departamento.

Esta semana se continuará con la vacunación a mayores de 60 años. Además, ya recibieron las vacunas los enfermos con cáncer, con insuficiencia renal y el personal de salud. A ellos, como parte de un cordón de inmunidad, se suma la población mayor de 18 años de municipios fronterizos con Brasil, país golpeado por un repunte de contagios y decesos debido a la variante P1.

Ríos destacó el avance de la aplicación de dosis en el departamento, aunque alertó que, al ritmo actual de vacunación, un promedio de 10.000 dosis por día, Santa Cruz se quedará sin primeras vacunas esta semana, por lo que pidió que el Gobierno nacional agilice la entrega de más vacunas.

El último lote de vacunas que recibió Santa Cruz fue el pasado viernes. Se trataba de 23.400 dosis de Pfizer, que al ser primeras y segundas dosis, alcanzarán para inmunizar a 11.700 personas.

“Estamos en una anemia de vacunas y al ritmo actual de aplicación, en la primera semana de mayo nos quedaremos sin vacunas”, agregó el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado.

El responsable departamental de Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Boris Chang, detalló que dependiendo de la disponibilidad de vacunas, cuando se logre cubrir al 80% del total de mayores de 60 años del departamento, se abrirá la vacunación a otros grupos.

“Hay población adulta que rechaza la vacunación y también hay otros que no quieren salir de su casa a buscar la vacuna. Nuestros puntos grandes de vacunación son masivos y no los podemos obligar”, remarcó a tiempo de detallar que la vacuna no previene el contagio, pero sí las formas graves de la enfermedad.

En el país, según el reporte del Ministerio de Salud, hasta el 24 de abril la cobertura total de vacunación contra el coronavirus superaba el 5% del total de la población beneficiaria.

Próximo grupo beneficiario

Ríos indicó que de acuerdo a la planificación departamental este mes se prevé abrir la vacunación para mayores de 18 años con enfermedades de base, para ellos, el requisito será un certificado médico que acredite la enfermedad de base. “La seguridad social tiene un registro detallado de esta población y con ellos no habrá dificultad. Mientras que para el subsector público se debe tomar en cuenta un certificado médico que respalden la enfermedad de base”, explicó.

El Ministerio de Salud a inicios de marzo detalló que al menos 20 enfermedades de base son prioridad, entre ellas están el asma, las patologías cardiacas y las hepáticas, entre otras.

Aunque de acuerdo al Plan Nacional de Inmunización en mayo correspondería aplicar dosis a personas entre 50 y 59 años. Sin embargo, cada región puede adecuar su microplanificación.

“Turismo de vacunas”

En la actualidad el municipio de Santa Cruz de la Sierra es el que dispone de mayor cantidad de vacunas contra el coronavirus para mayores de 60 años. Por ello, las autoridades de salud reconocen que esto puede generar “un turismo de vacunas” hacia la capital cruceña, una situación inversa a la que se vivió semanas atrás, cuando se reportó que personas viajaban a provincia en busca de dosis.

“Hemos recomendado que las personas no viajen porque se enviará a todos los municipios, según su población. Sabemos que la búsqueda de dosis hace que la población haga el llamado turismo de vacunas. Entendemos la ansiedad por las dosis”, señaló Chang.

En los puntos de vacunación en la ciudad solo se solicita carnet de identidad original y fotocopia.

Hoy también inician vacunación en La Guardia, El Torno, Cotoca y Vallegrande. Mientras en los municipios fronterizos bajó la demanda. Chang explicó que esta situación se debe a que hay grupos que rechazan las dosis.