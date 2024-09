Santa Cruz: Tierra bendita de oportunidades y nuevos comienzos para los inmigrantes

Elena Quispe Ojeda.

Elena Quispe despliega simpatía en sus redes sociales La adaptación de Elena a la cultura cruceña no solo se reflejó en su vida profesional, sino también en su día a día. Hoy es habitual verla preparar masaco de plátano y yuca, platos tradicionales del oriente boliviano que ha adoptado como parte de su rutina. Su conexión con las costumbres y tradiciones locales se entrelaza con su constante creación de contenido en plataformas como TikTok, donde sigue innovando y compartiendo su visión de la vida.

Con profunda gratitud, Elena no duda en expresar su cariño hacia Santa Cruz. Se desenvuelve constantemente en actividades locales y de ayuda. La más reciente, fue para brindar ayuda a los bomberos que trabajan en los incendios en distintas regiones locales.

Ella afirmó que el departamento cruceño la ha hecho prosperar y crecer, convencida de que su nueva vida le ha dado no sólo estabilidad, sino también una segunda juventud. “Espero que esta ciudad siga creciendo y prosperando. Que nunca pierdan esa energía positiva y contagiante que los hace únicos. ¡Gracias por hacerme sentir joven y bienvenida!”, expresó como mensaje a la tierra ‘camba’.

Carlos Guevara

"Vine con la idea de estar un tiempo y ganar experiencia, pero al llegar vi el crecimiento económico, social y cultural de la ciudad. Entonces, me quedé", expresó Guevara, quien llegó invitado para participar en un proyecto de transformación curricular en el área de la comunicación. Lo que iba a ser una breve estancia se transformó en casi 30 años de vida en Bolivia.

A lo largo de los años, Carlos Guevara ha asimilado profundamente la cultura cruceña, al punto de sentir que Santa Cruz es su verdadero hogar. "Llevo más años viviendo aquí que en mi propio país, he asimilado mucho de la cultura local. Ya no tengo contacto con la colonia peruana, y cuando voy a Perú me siento como un turista", comentó, reflejando cómo las costumbres cruceñas se han vuelto parte de su identidad.