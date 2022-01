¿Santa Cruz ya llegó al pico de la cuarta ola de covid-19? Esto dice un infectólogo boliviano

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Santa Cruz de la Sierra es uno de los municipios más golpeados por la explosión de casos de coronavirus registrando el 83% de los contagios de todo el departamento. Las proyecciones del secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, indican que el pico de la cuarta ola pueda darse entre esta y la siguiente semana. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, Juan Saavedra, afirma que el pico ya llegó el 5 de enero y que el Gobierno municipal está confundiendo a la población.

“En el pronóstico estadístico, con base en lo que va ocurriendo en las distintas semanas, vemos que si el comportamiento de la población está siendo el adecuado con las medidas que se han tomado, esta será la semana que vamos a llegar al pico máximo y de ahí iniciamos un descenso. Si no cumplimos esta norma se ampliará dos semanas más por lo menos hasta llegar al pico máximo y ahí iniciaremos un descenso de la misma forma que ha subido en vertical, vamos a descender de la misma forma, llegando al control el próximo mes”, dijo Vargas, desde la Alcaldía, a los medios de comunicación.

En este sentido, Saavedra considera que esta información es equivocada y que las autoridades de salud se están dedicando a "confundir a la sociedad". Según el infectólogo, Santa Cruz llegó al pico de esta cuarta ola el 5 de enero, cuando registró la mayor cantidad de casos hasta el momento y sustenta su postura indicando que se basa en la velocidad de transmisión.

“El día 5 de enero el número de casos fue 6.286 y el 6 de enero fue 6.143; a partir de ese día comenzó a bajar. Por otra parte, yo lo que calculo es la velocidad transmisión, la cual aumentó mucho el 28 de diciembre y ya ha empezado a disminuir y para que vuelva a aumentar tiene que pasar algo extraordinario”, indicó.

Además, el experto calcula que entre finales de marzo e inicios de abril la ola llegará a sus niveles más bajos y se podrá afirmar que ha concluido. Dos o tres meses después de esto, empezará la quinta ola donde predominará la variante Ómicron. Hasta la fecha, en su criterio, la variante Delta es la causante de la mayoría de los contagios.

“En todo el mundo la pandemia es producida por la variante Delta como virus predominante. Por ende, en Bolivia también es el virus predominante. Indudablemente en algunos casos los contagios son por el virus Ómicron y otros como el caso de las variantes brasileña y el andina. Pero la responsable de la cuarta ola es la variante Delta”, aseveró.

Recalcó que la variante Ómicron avanzará y al ser tan infecciosa, en unos meses pasará a ser el virus predominante, pero eso todavía no ha ocurrido.

“Cuando eso pase, al tener una población insuficientemente vacunada, ya que hay un porcentaje importante al que le falta recibir la segunda y tercera dosis, se va a dar lugar a la infección de la quinta ola por la variante Ómicron”, añadió.

Con respecto a las medidas impuestas por el municipio para contener la pandemia, considera que son extemporáneas y totalmente ineficientes.

“Las medidas restrictivas son extemporáneas porque esas medidas correspondían aplicarse a inicios de noviembre cuando empezaba la cuarta ola y no ahora que ya se les escapó de las manos y por hacer algo dicen que van a seguir vacunando, pero no tienen objetivos claros”, señaló.

Entre sus propuestas se encuentran un plan de intensificación de la vacunación en el departamento a una velocidad de 50.000 personas vacunadas al día y la implementación de la teleconsulta debido al colapso en los hospitales y los contagios masivos del personal de salud.

“Al haber colapso sanitario, los hospitales están disminuyendo su oferta de servicios porque muchos médicos se están infectando, no es solo que las camas están al límite, sino que ya no hay personal que atienda porque los médicos no son robots. Entonces, en ese escenario yo he propuesto la implementación de la telemedicina para que los médicos que son de mayor riesgo (aquellos con enfermedades base o de la tercera edad), estén protegidos. Se puede incorporar la telemedicina para que todos los hospitales públicos lo implementen y el beneficio será a dos poblaciones porque el paciente enfermo podrá recibir su consulta desde su domicilio y se protege al personal médico vulnerable también”, agregó.

