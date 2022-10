Saturación en Hospital Obrero obliga a habilitar camas en un pasillo

Anny Gabriela Camacho (29) llegó al hospital en compañía de un familiar y no puede caminar porque tiene una inflamación en uno de sus tobillos. “Tuve suerte”, dice, justo acababan de desocupar una camilla cuando le indicaron que debía quedarse para hacerle un par de exámenes antes de darle un diagnóstico. “Recién me hicieron la prueba para covid-19, y he tomado unos calmantes para el dolor. Las enfermeras pasan y no dicen nada. Hace mucho calor acá”, contó la joven.