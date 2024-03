Se adelanta el Día Mundial del Teatro, con una grilla llena de charlas, obras, recorridos y una gran caravana

Las luces estarán encendidas estos días. La grilla, organizada por la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo y Akaraku Teatro, buscan celebrar el Día Mundial del Teatro a lo largo de la semana hasta llegar al 27 de marzo, que es la fecha central de dicho festejo. Ya son varios años que se viene organizando esta actividad, con la participación de varios elencos de la capital oriental.



Los números ‘saltan’ a la vista de este gran acontecimiento. Habrá 10 microobras, 5 recorridos, 9 sedes, 7 talleres, 6 obras estelares, 3 conversatorios, 1 proyección, 1 lectura dramatizada y 1 caravana artística. Cada una de las propuestas son gratuitas y están dirigidas hacia todo público. Entre lo más llamativo están los conversatorios que se sumergen en distintas temáticas, con la mira puesta en la formación artística.



El teatro dará ‘vueltas’, ya que se transportará en una serie de micros a lo largo y ancho de la ciudad. Se trata de microobras que se harán en cada bus y en lugares como la Doble Vía a La Guardia, el Mercado Abasto, el Plan Tres Mil, el Parque Noel Kempff Mercado, la avenida Cristo Redentor, la plazuela del Estudiante, la Pampa de la Isla, la zona de la avenida Roca y Coronado y el barrio Equipetrol. Participar de cada una de ellas no tiene costo alguno.



Entre las obras que se presentarán estarán: Oleanna (Choboreca Teatro), Las Niñas (Colectivo Las Niñas), La Cantarina (Teatro de Vapor), Las cartas que me habitan (Baúl Teatro) y La abuela se está quedando sorda (Compañía de Teatro

Adulto Mayor La Tercera). La clausura llegará con mucho colorido, porque habrá una caravana de artistas denominada El mito desde la perspectiva de la mujer, el miércoles 27 (20:00). Partirá de la plazuela del Estudiante y terminará en el Museo de la Ciudad Altillo Beni.



Programación Oficial



Miércoles 20

Conversatorio

La teatralidad desde

nuestra identidad indígena

11:00 a 13:00

Por: Mario Urzagaste

Museo de la Ciudad Altillo Beni

Calle Beni # 50



Conversatorio I Taller

Elaboración de Máscaras Teatrales

15:00 a 18:00

Por: Ángela Cahuata

Cenvicruz

Av. Beni, octavo anillo



Jueves 21

Conversatorio

La teatralidad desde

nuestra identidad indígena

11:00 a 13:00

Por: Mario Urzagaste

Museo de la Ciudad Altillo Beni

Calle Beni # 50



Conversatorio I Taller

Elaboración de Máscaras Teatrales

15:00 a 18:00

Por: Ángela Cahuata

Cenvicruz

Av. Beni, octavo anillo



Proyección de obra

Cráneo mirando al cielo

18:00 a 19:00

Contacto con: Laura Vega

Casa Municipal de la Cultura

Raúl Otero Reiche

Plaza 24 de Septiembre



Viernes 22

Conversatorio

La teatralidad desde

nuestra identidad indígena

11:00 a 13:00

Por: Mario Urzagaste

Museo de la Ciudad Altillo Beni

Calle Beni # 50



Conversatorio I Taller

Elaboración de Máscaras Teatrales

15:00 a 18:00

Por: Ángela Cahuata

Cenvicruz

Av. Beni, octavo anillo



Proyección de obra

Cráneo mirando al cielo

15:30 a 17:00

Contacto con: Laura Vega

Museo de Arte Contemporáneo

Calle Sucre, esquina Potosí



Conversatorio

Expresión Corporal para la Calle (voguing)

18:00 a 19:00

Por: Fabi Maturano

Museo de Arte Contemporáneo

Calle Sucre, esquina Potosí



Domingo 24

Conversatorio

Invasión a la Calle (Dirección

de Teatro de Calle)

10:00 a 13:00 I 15:00 a 18:00

Por: Jorge Calero

Museo de Arte Contemporáneo

Calle Sucre, esquina Potosí



Lectura Dramatizada

Arte

20:00 a 21:00

Por: Mario Urzagaste

Museo de Arte Contemporáneo

Calle Sucre, esquina Potosí



Lunes 25

Conversatorio I Taller

Elaboración de Máscaras Teatrales

15:00 a 18:00

Por: Ángela Cahuata

Cenvicruz

Av. Beni, octavo anillo



Conversatorio

Expresión Corporal para la Calle (voguing)

18:00 a 19:00

Por: Fabi Maturano

Casa Municipal de la Cultura

Raúl Otero Reiche

Plaza 24 de Septiembre



Obra

Oleanna

17:00 a 17:50

Elenco: Choboreca Teatro

Dirige: Carlos Ureña

Módulo 254 Uagrm

Cuarto Piso, Aula 38



Obra

Las Niñas

19:00 a 20:00

Elenco: Colectivo Las Niñas

Dirige: Paloma Godoy

Centro Madre María

Av. Virgen de Cotoca,

entre tercer y cuarto anillo



Martes 26

Obra

La Cantarina

17:00 a 17:45

Elenco: Teatro de Vapor

Dirige: Berenice De La Cruz

Hospital Oncológico

Av. San Martín, tercer anillo



Conversatorio

Expresión Corporal para la Calle (voguing)

18:00 a 19:00

Por: Fabi Maturano

Museo de Arte Contemporáneo

Calle Sucre, esquina Potosí



Obra

Las cartas que me habitan

19:00 a 20:15

Elenco: Baúl Teatro

Dirige: Mary Carmen Monje

Museo de Historia - Uagrm

Calle Junín # 151



Miércoles 27

Obra

La abuela se está quedando sorda

10:30

Elenco: Compañía de Teatro

Adulto Mayor La Tercera

Dirige: Rubén Alviri

Centro Adulto Mayor

Parque Urbano Central



Caravana

El mito desde la

perspectiva de la mujer

20:00 a 21:30

De: plazuela del Estudiante

A: Museo de la Ciudad Altillo Beni



Clausura

21:00

Museo de la Ciudad Altillo Beni

Calle Beni # 50



Microobras (en micros)

Obra

Hoy en… ¿Cómo llegué hasta aquí?

19:00 a 19:30

Elenco: Brújula Teatro

Dirige: Nathalya Santana

Partida: Doble Vía a La Guardia, km 6

Llegada: Mercado Abasto (tercer anillo, av. Piraí)



Obra

Tres Tristes Tigres

19:30 a 20:00

Elenco: Brújula Teatro

Dirige: Nathalya Santana

Partida: Mercado Abasto (tercer anillo, av. Piraí)

Llegada: plazuela del Estudiante



Obra

En Movimiento

19:00 a 19:30

Elenco: Caleidoscopio

Dirige: Glenda Rodríguez

Partida: Plan Tres Mil, rotonda Obelisco

Llegada: Parque Noel Kempff Mercado



Obra

Quietito y Calladito

19:00 a 19:30

Elenco: Caleidoscopio

Dirige: Glenda Rodríguez

Partida: Parque Noel Kempff Mercado

Llegada: plazuela del Estudiante



Obra

Guíame

19:00 a 19:30

Dirige: Vanessa Fornasari

Partida: av. Cristo Redentor, octavo anillo

Llegada: av. Cristo Redentor, cuarto anillo



Obra

Grita más fuerte que no te escucho

19:30 a 20:00

Dirige: Vanessa Fornasari

Partida: av. Cristo Redentor, cuarto anillo

Llegada: plazuela del Estudiante



Obra

Déjame decirte

19:00 a 19:30

Dirige: Mónica Fernández

Partida: av. Virgen de Cotoca (Hipermaxi)

Llegada: av. Guapay, tercer anillo



Obra

Habla bajito

19:30 a 20:00

Dirige: Mónica Fernández

Partida: av. Guapay, tercer anillo

Llegada: plazuela del Estudiante



Obra

La Coima

19:00 a 19:30

Dirige: Ramber Grágeda

Partida: Ventura Mall

Llegada: Parque Los Mangales III



Obra

Dos payasos tristes

19:30 a 20:00

Dirige: Ramber Grágeda

Partida: Parque Los Mangales III

Llegada: plazuela del Estudiante