Se cumplen 32 días de paro indefinido, en Santa Cruz hay jornada de abastecimiento y en las provincias advierten con radicalizar los bloqueos

En las calles cruceñas, el movimiento vehicular es bastante fluido desde primeras horas de este martes. Los mercados abrieron para abastecer de los productos esenciales para las familias, aunque desde el lunes, a pesar de no ser día de abastecimiento, los mercados abrieron con normalidad hasta poco después del mediodía.

Las calles de la capital cruceña lucen con vehículos no solo particulares sino también del transporte público , desde micros, minibuses, motocicletas, bicicletas y personas a pie, unos dirigiéndose a sus fuentes de trabajo, donde han decidido trabajar durante media jornada, ya que después del mediodía los puntos de bloqueos nuevamente se instalan.

En tanto, en las provincias, principalmente en los municipios del este del departamento, la resistencia de Cotoca anunció que radicalizarán los bloqueos, esta vez impidiendo el paso de los vehículos pesados y livianos, y no dando cuarto intermedios por horas, ya que consideran que no hay empatía del Gobierno central con el pueblo cruceño que lleva 32 días de paro indefinido.

"No pasará el transporte público ni motos, el transporte pesado solo circulará de 00:00 a 5:00 y solo ingresarán a Santa Cruz, más no saldrán a los otros municipios. Se realizará la toma pacífica de instituciones, como también no saldrán las provisiones a ningún lado del occidente", es lo que detalla el comunicado de los movilizados en Cotoca.