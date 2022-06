Se desarrolla inspección judicial en caso de asalto a Eurochronos

Escucha esta nota aquí

Con la presencia de miembros del Tribunal, del Ministerio Público, representado por la fiscal Yolanda Aguilera, y de los procesados, se desarrolla la inspección ocular judicial a Eurochronos, negocio donde el 13 de julio de 2017 se registró el asalto armado que dejó un saldo de cinco muertos y siete heridos.

Los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia, Ubby Suárez y Marco Antonio Porras, abrieron el acto en las instalaciones donde funcionaba la joyería, ubicada entre las avenidas Irala y Velarde. Asistió el coronel Gonzalo Medina, el capitán Fernando Moreira y otros implicados.

A la inspección ocular también se presentaron los abogados y testigos de las víctimas que fueron consultados por los jueces para la acumulación de mayores elementos de prueba para encaminar a la sentencia final.

El asalto con víctimas fatales entre las que figura la exgerente administrativa y financiera Ana Lorena Tórrez Torrico dejó también herido al exgerente de Eurochronos, Erick Peña, que llegó a la inspección.

Durante el acto, la abogada Blanca Mercado que defiende a Gonzalo Medina, planteo incidente y calificó la inspección como impertinente al señalar que no se puede hacer declarar a los testigos, porque ya ellos lo hicieron y que, por lo tanto, el acto no debía de llevarse a cabo. Asimismo, fundamentó que la inspección no tiene razón de ser porque el escenario ya fue modificado, pues hay una nueva construcción en el lugar.

La abogada María Esther Flores, ex fiscal y defensora del policía Edgar Huanquiri, acusado de haber disparado y de causar la muerte de Ana Lorena Tórrez, dijo que el acto es ilegal y debe ser anulado. Aseguró que no existen pruebas y que su defendido debe ser absuelto.

Sin embargo, el Tribunal declaró nulo el incidente y siguió con el acto al considerar que no se tomarán declaraciones sino una inspección de verificación para dar mayores luces.

Por su parte, Jorge Santistevan, abogado de la víctima Ana Lorena Tórrez manifestó que la inspección es pertinente porque busca la confirmación plena con los testigos que en el asalto hubo responsables como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que estaba al mando del entonces coronel Gonzalo Medina.

Santistevan aseguró que todas las pruebas conducen a que hubo responsabilidad directa en los policías plenamente identificados con peritajes, además, considera que el Tribunal sabrá valorar para dictar un fallo sancionando a los responsables de la fatalidad en Eurochronos.

Por su parte, Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), consideró que la inspección es un acto mediático y aseguró que al tomar conocimiento del asalto a Eurochronos acudieron unos 500 policías y todos los jefes de ese entonces.

No obstante, dijo que él es el único jefe procesado junto a otros cuatro policías. Medina reiteró que no tiene nada que ver con la muerte de Ana Lorena Tórrez, por lo que espera una sentencia absolutoria. El exjefe policial restó importancia al testimonio de Erick Peña, porque asegura que faltó a la vedad.

La fiscal Yolanda Aguilera afirmó que el juicio ya entra en su recta final y que la Fiscalía presentó abundantes pruebas documentales, testificales y periciales contundentes y solo se espera el veredicto final.





