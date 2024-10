Se desata la guerra en el Gobierno municipal cruceño, revelan pegas de dos concejales de oposición y salen más denuncias de manipulación informática

Aseguró que Coscio no ejerce una función conocida en la Quinta Municipal, sino como asesor en el área de Salud. "Los documentos señalan que el individuo percibe un sueldo de Bs 15.000 cuando no cuenta con un título que avale el cargo", señala Medrano.

Nuevas denuncias

Saavedra señala que uno de ellos tiene sus cuentas congeladas desde hace dos meses, porque le apareció una deuda de Bs 31.000 sobre un terreno y tiene un certificado de Derechos Reales que certifica que no tiene ningún bien inmueble a su nombre. Según el municipio, él había solicitado en 2017 que se inicie un trámite sobre un terreno, incluso está su firma en un documento en blanco y negro y algo borroso, por lo que tendrá que contratar a un abogado para verificar esa situación.

“El alcalde se está quedando solo”

El caso de manipulación informática también profundizó el fraccionamiento entre el alcalde y su bancada en el órgano legislativo, lo que quedó en evidencia luego que la presidenta del Concejo , Silvana Mucarzel, y el concejal Israel Alcócer, ambos de UCS, se sumaran a la denuncia presentada por el concejal Pacheco. Solo los otros dos concejales de la bancada de UCS, Luis Miguel Fernández Rea (hijo de Jhonny Fernández) y Gabriela Garzón no se han pronunciado al respecto y, para muchos, esto muestra rupturas al interior de su bancada.

Mucarzel señaló que, ante un nuevo caso que salpica a colaboradores estrechos del alcalde Fernández, los concejales deben actuar oportunamente . Afirma que, si bien ingresó a la gestión pública por UCS, no puede dejar de lado su rol fiscalizador por pertenecer a un partido. Así lo hizo saber en el programa ¡Qué Semana!, de El DEBER Radio, al admitir que su relación con el alcalde es meramente institucional, sin una coordinación directa, puesto que toda comunicación transita “a través de los asesores”. “Existe un secretario de coordinación y uno de asesoramiento, y nos hacen llegar lo que necesitan por intermedio de ellos”, dijo Mucarzel.

Por su lado, Alcócer, que también ha cuestionado el manejo del sistema informático, dijo que c omo concejal no se puede permitir que funcionarios incurran en este tipo de hechos. “Como concejales vamos a hacer seguimiento de la investigación y esperamos que esto se esclarezca”, señaló.

“A mí me parece coherente lo que están haciendo los concejales (Mucarzel y Alcócer) porque el hecho de que seas parte de una bancada no quiere decir que sean indiferentes ante los casos de corrupción. Yo creo que los colegas están rencauzando esa mala práctica de encubrir lo que no está bien”, dijo Terrazas.