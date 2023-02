Se dijo despechado y hablaba sin coherencia, así aprehendieron al dirigente del MAS Reynaldo Ezequiel

Reynaldo Ezequiel, el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), pasó la noche en celdas de la Policía de Tránsito luego de que fuera aprehendido por conducir en estado de ebriedad. Fueron los mismos afectados que terminaron c olisionados por la vagoneta Reynaldo , quienes montaron su persecución y lograron retenerlo y entregarlo a la Policía.

"Estaba triste porque no lo habilitaron a Reinerio Vargas (para candidato a presidente del Comité Cívico). Cuál es el problema", manifestaba Ezequiel, aceptando que había consumido bebidas alcohólicas, a los medios de comunicación.

"Nunca lo he manejado (por el vehículo), ¿acaso me vez que estoy conduciendo?, estoy con mi chofer. No he hecho nada malo", decía el dirigente del MAS sin siquiera darse cuenta que ya estaba en la patrulla policial.